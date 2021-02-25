Маленькое чудо. В США родился щенок с шестью лапами и двумя хвостами (фото)

Несмотря на свои особенности, малыш смог выжить и сейчас чувствует себя хорошо.

Безусловно каждый владелец считает, что его собака самая лучшая и единственная в своем роде, однако новорожденный щенок по кличке Шкипер действительно уникален — он родился с шестью лапами и двумя хвостами, пишет Live Science.

Ветеринары говорят, что малыш первая собака, родившаяся и оставшаяся живой, с ее набором врожденных особенностей.

"Это настоящее чудо. Обычно собаки с такими заболеваниями быстро умирают, но Шкипер выжила", — написали в Facebook сотрудники ветеринарной больницы Нил в Оклахоме, где родился Шкипер.

Фото: Facebook/Skippers Journey

Щенок смешанной породы бордер-колли и австралийской овчарки появился на свет вместе с восемью братьями и сестрами 16 февраля. Ветеринары диагностировали у него несколько врожденных аномалий: две области таза, два нижних мочевых пути, две репродуктивных области, два хвоста и шесть лап.

"Вполне вероятно, что две яйцеклетки в утробе матери Шкипер не разделились, дав жизнь уникальному щенку", — отмечает владелица больницы, доктор Тина Нил.

Кроме того, у Шкипер есть признаки расщелины позвоночника, врожденного дефекта, при котором позвоночник не закрывается должным образом во время развития. Тем не менее, несмотря на редкие заболевания, Шкипер выглядит здоровым.

Фото: Facebook/Skippers Journey

"Органы малыша в отличной форме. Все его лапы двигаются и реагируют на раздражители, как у нормального щенка", — подчеркивают ветеринары.

Возможно, по мере взросления ему потребуется физиотерапия и помощь в передвижении.

"Мы продолжим изучать его состояние, следить за его развитием во время повторных проверок и помогать Шкипер чувствовать себя комфортно и безболезненно на всю оставшуюся жизнь", — заключили ветеринары.

Напомним, недавно ученые выяснили, что собаки умеют отличать свое тело от других объектов и осознавать его границы, что добавляет наших четвероногих любимцев к группе животных, которые, как и люди, распознают себя отдельными существами. Ранее исследователи считали, что эта способность присуща только приматам, слонам, дельфинам и врановым птицам.