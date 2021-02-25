Маленьке диво. У США народилося цуценя із шістьма лапами та двома хвостами

Незважаючи на свої особливості, малюк зміг вижити і зараз почувається добре.

Безумовно кожен власник вважає, що його собака найкращий і єдиний в своєму роді, проте новонароджене цуценя на прізвисько Шкіпер дійсно унікальне — воно народилося із шістьма лапами та двома хвостами, пише Live Science.

Ветеринари кажуть, що малюк — перший собака, який народився і залишився живим, з його набором вроджених особливостей.

"Це справжнє диво. Зазвичай собаки з такими захворюваннями швидко вмирають, але Шкіпер вижив", — написали у Facebook співробітники ветеринарної лікарні Ніл в Оклахомі, де народився Шкіпер.

Фото: Facebook/Skippers Journey

Щеня змішаної породи бордер-коллі й австралійської вівчарки зʼявився на світ разом із вісьмома братами й сестрами 16 лютого. Ветеринари діагностували у нього кілька вроджених аномалій: дві частини тазу, два нижніх сечових шляхи, дві репродуктивні системи, два хвости і шість лап.

"Цілком ймовірно, що дві яйцеклітини в утробі матері Шкіпера не розділилися, давши життя унікальному цуценяті", — зазначає власниця лікарні, докторка Тіна Ніл.

Крім того, у Шкіпера є ознаки щілини хребта, вродженого дефекту, за якого хребет не закривається належним чином під час розвитку. Проте, незважаючи на рідкісні захворювання, Шкіпер виглядає здоровим.

Фото: Facebook/Skippers Journey

"Органи малюка у відмінній формі. Всі його лапи рухаються і реагують на подразники, як у нормального цуценяти", — підкреслюють ветеринари.

Можливо, у міру дорослішання йому буде потрібна фізіотерапія та допомога в пересуванні.

"Ми продовжимо вивчати його стан, стежити за його розвитком під час повторних перевірок і допомагати Шкіперу почуватися комфортно й безболісно протягом усього життя", — підсумували ветеринари.

Нагадаємо, нещодавно вчені зʼясували, що собаки вміють відрізняти своє тіло від інших обʼєктів та усвідомлювати його межі, що додає наших чотириногих улюбленців до групи тварин, які, як і люди, розпізнають себе окремими істотами. Раніше дослідники вважали, що ця здатність властива тільки приматам, слонам, дельфінам і вороновим птахам.