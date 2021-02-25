Ученые поставили точку в вопросе массового вымирания на Земле 66 млн лет назад

Исследователи нашли ключевое доказательство того, что именно астероид уничтожил 75% жизни на планете.

Ученые полагают, что окончательно связали падение астероида с массовым вымиранием на Земле 66 млн лет назад. Об этом сообщает Forbes.

Исследователям удалось обнаружить ключевое доказательство: астероидную пыль внутри ударного кратера.

Еще в 1960 году американский геолог Уолтер Альварес обнаружил участок с однородными слоями известняка и мергеля в итальянской провинции Перуджа. Анализируя концентрацию редкоземельных элементов в отложениях, Альварес обнаружил знаменитую иридиевую аномалию.

Поначалу происхождение этой аномальной концентрации оставалось неизвестным. Иридий – распространенный элемент во внеземных породах, но его также можно обнаружить в некоторых типах лавы на Земле. В 1993 году Альварес вместе со своим отцом, лауреатом Нобелевской премии по физике Луисом Альваресом предположили, что иридиевая аномалия возникла в результате падения большого астероида в конце мелового периода. Испарившись во время удара, астероид образовал кратер шириной 180 км на полуострове Юкатан (юго-восток Мексики), кратер Чиксулуб.

"Круг, наконец-то, замкнулся", – заявил профессор геохимии из Брюссельского университета, возглавлявший исследование Стивен Годерис.

В рамках нового исследования удалось взять образцы из кратера, похороненного под морским дном. Взятый керн помог точно датировать отложения, содержащие пыль, богатую иридием. Эта пыль – все, что осталось от астероида шириной 10 км, который врезался в планету миллионы лет назад и привел к вымиранию 75% жизни на Земле.

Предыдущие попытки датировать пик иридия и момент удара показывали разницу от нескольких сотен до тысяч лет. Многие исследователи усомнились в том, что аномалия иридия и возраст кратера действительно совпадают. Но новое исследование, основанное на более полных данных, показало, что пыль от удара циркулировала в атмосфере не более пары десятилетий. Самые высокие концентрации иридия были обнаружены в 5-сантиметровом керне породы, извлеченного из верхней части внешнего края кратера. Он образовался сразу после удара астероида.

Помимо иридия также были обнаружены повышенные уровни других элементов, связанных с астероидом. Концентрация и состав этих "астероидных элементов" похожи на те, что были найдены в слоях отложений в 52 местах по всему миру.

Согласно наиболее популярному сценарию, мел-палеогеновое вымирание было вызвано в основном последствиями удара астероида. Вслед за ударной волной и огненными бурями вскоре последовал выброс большого количества газа из испарившихся пород, богатых карбонатами и сульфатами. Газы вступили в реакцию с водяным паром, образуя кислотный дождь, а пыль в атмосфере заблокировала солнце, вызвав "ядерную зиму". Из-за этого, остановился фотосинтез растений и фитопланктона в океанах. Без растений первые крупные травоядные животные умерли от голода, а вскоре последовали и плотоядные.