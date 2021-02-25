Учені поставили крапку в питанні масового вимирання на Землі 66 млн років тому

Дослідники знайшли ключовий доказ того, що власне астероїд знищив 75% життя на планеті.

Вчені вважають, що остаточно повʼязали падіння астероїда з масовим вимиранням на Землі 66 млн років тому. Про це повідомляє Forbes.

Дослідникам вдалося знайти ключовий доказ: астероїдний пил усередині ударного кратера.

Ще в 1960 році американський геолог Волтер Альварес знайшов ділянку з однорідними шарами вапняку та мергелю в італійській провінції Перуджа. Аналізуючи концентрацію рідкоземельних елементів у відкладеннях, Альварес виявив знамениту іридієву аномалію.

Спочатку походження цієї аномальної концентрації залишалося невідомим. Іридій — поширений елемент у позаземних породах, але його також можна знайти в деяких типах лави на Землі. У 1993 році Альварес разом зі своїм батьком, лауреатом Нобелівської премії з фізики Луїсом Альваресом припустили, що іридієва аномалія виникла внаслідок падіння великого астероїда наприкінці крейдяного періоду. Випарувавшись під час удару, астероїд утворив кратер шириною 180 км на півострові Юкатан (південний схід Мексики), кратер Чиксулуб.

"Коло, нарешті, замкнулося", — заявив професор геохімії з Брюссельського університету, який очолював дослідження, Стівен Годеріс.

У рамках нового дослідження вдалося взяти зразки з кратера, похованого під морським дном. Взятий керн допоміг точно датувати відкладення, що містять пил, багатий на іридій. Цей пил — все, що залишилося від астероїда шириною 10 км, який врізався в планету мільйони років тому і призвів до вимирання 75% життя на Землі.

Попередні спроби датувати пік іридію і момент удару показували різницю від декількох сотень до тисяч років. Багато дослідників засумнівалися в тому, що аномалія іридію і вік кратера дійсно збігаються. Але нове дослідження, засноване на повніших даних, показало, що пил від удару циркулював в атмосфері не більше кількох десятиліть. Найвищі концентрації іридію були виявлені в 5-сантиметровому керні породи, витягнутого з верхньої частини зовнішнього краю кратера. Він утворився одразу після удару астероїда.

Крім іридію також були виявлені підвищені рівні інших елементів, повʼязані з астероїдом. Концентрація і склад цих "астероїдних елементів" схожі на ті, що були знайдені в шарах відкладень в 52 місцях по всьому світу.

Згідно з найбільш популярним сценарієм, крейдове вимирання було викликане в основному наслідками удару астероїда. Після ударної хвилі та вогненних бур незабаром пішов викид великої кількості газу з порід, що випарувалися, багатих карбонатами і сульфатами. Гази вступили в реакцію з водяною парою, утворюючи кислотні дощі, а пил в атмосфері заблокував сонце, викликавши "ядерну зиму". Через це, зупинився фотосинтез рослин і фітопланктону в океанах. Без рослин перші великі травоїдні тварини померли від голоду, а незабаром пішли й мʼясоїдні.