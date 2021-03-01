В Тасмании сфотографировали исчезнувшего 90 лет назад сумчатого волка

Однако ученые сомневаются, что на видео и снимках запечатлен именно тилацин

Нил Уотерс, фотограф из Австралии, утверждает, что ему удалось сфотографировать тилацина, или тасманийского волка, который считается вымершим с 1930 гг. Мужчина предоставил несколько снимков в Музей Тасмании и теперь ждет вердикта ученых. Об этом пишет Daily Mail.

Нил Уотерс рассказал, что расставил фотоловушки в лесах Тасмании (австралийский штат, расположенный в 240 км) в надежде снять неуловимого тилацина и теперь, получив несколько снимков, считает, что тасманийскому, или сумчатому волку удалось выжить. И теперь его стоит перевести из категории вымерших в категорию "животных", находящихся под угрозой исчезновения.

[ + – ] Снимки, сделанные фотоловушкой в лесах Тасмании

"Эти фото не фальшивки, это не розыгрыш, наши специалисты — реальные люди, а не актеры", — говорит Нил, состоящий в фонде Thylacine Awareness Group и отмечает, что снятое животное очень похоже на тилацина: у него присутствую характерные полосы на задней части туловища и длинный хвост.

Ник Мун, зоолог из Музея Тасмании считает, что Нил Уотерс поспешил с выводами, и запечатленное животное может быть одной из разновидностей валлаби, обитающих в том же районе. Но фото и видео, опубликованные в Сети уже вызвали нешуточный интерес ученых. Ведь тилацин, называемый также сумчатым, или тасманийским волком, считается вымершим с 1930 гг. Последнее животное, содержащееся в неволе, умерло в 1936 году в частном зоопарке в Хобарте, последний дикий волк был убит в 1930 году.

[ + – ] Один из последний тасманийских волков, снятый в неволе/Фото: соцсети

С той поры за тасманийским волками ведется фотоохота, ведь ученые и энтузиасты уверены, что им удалось выжить в непроходимых лесах. В марте 2005 года австралийский журнал The Bulletin предложил 1,25 миллионов австралийских долларов награды тому, кто поймает живого сумчатого волка, но награда до сих пор не востребована.

Тасманийский волк, или тилацин – был единственным дожившим до исторической эпохи представитель семейства сумчатых волков. Впервые его описание было опубликовано в трудах лондонского Линнеевского общества в 1808 году натуралистом-любителем Харрисом.

О нем также упоминали путешественники с 1642 года, когда голландец Абель Тасман впервые прибыл на остров, позже названный в его честь. Аборигены изображали волка на наскальных рисунках. Истребление тилацина началось в 1830х гг., о его свирепости ходили легенды, количество убитых животных исчислялось сотнями, также волки вымирали от болезней, которые поселенцы завезли вместе с домашними собаками.

[ + – ] Охотник с телом убитого тилацина

В 1999 году была предпринята попытка клонировать сумчатого волка, используя материал из музеев, однако клетки ДНК были слишком повреждены и через шесть лет проект закрыли.