Небанально: 8 идей умных подарков на 8 марта

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Только недавно мы праздновали Новый год и День святого Валентина, так что подарков наши вторые половинки получили предостаточно. Но впереди — 8 марта, и обойти вниманием своих близких женщин никак нельзя! Фокус предлагает несколько вариантов оригинальных смарт-подарков к этому весеннему празднику.

Компьютерный манипулятор (мышь)

[ + – ] Компьютерные мышки MiiiW Air от Xiaomi Фото: Xiaomi

Небольшой, но приятный сюрприз на 8 марта, — новая мышка. Мы рекомендуем модель MiiiW Air от Xiaomi, которая поддерживает подключение к компьютеру по Bluetooth 4.0 и с помощью USB-приемника 2.4 ГГц. Она совместима с компьютерами на ОС Windows и Mac OS. Высокая чувствительность ее сенсора позволяет использовать устройство на разных поверхностях, таких как пластик, дерево, ткань, кожа. А благодаря эргономичному дизайну, манипулятор очень удобен в использовании. Доступны три цвета: черный, белый и нежный розовый.

Цена: от 699 до 749 грн

Смарт-колонки

[ + – ] Смарт-колонки Google Home Mini Chalk в трех цветах Фото: nuheara.com

Как известно, пользователи делятся на "андроидов" и "яблокоедов". Итак, если ваша девушка/жена/сестра/мама предпочитает пользоваться Android-устройствами, тогда подарите ей такой подарок на 8 марта, как смарт-колонка Google Home Mini Chalk. Она оснащена голосовым помощником Google Assistant, готовым ответить на любой вопрос, стоит лишь произнести: "Hey, Google!". Благодаря встроенному микрофону, умную колонку можно использовать как устройство громкой связи, или просто подключить к смартфону и наслаждаться любимыми треками.

Цена: 1 249 – 1 799 грн

[ + – ] Распаковка колонки HomePod mini White

Если же все гаджеты вашей второй половинки работают на iOS, тогда ей понравится HomePod mini White. Колонка оснащена фирменной технологией звучания "360 градусов", когда звук доносится одновременно со всех сторон. Такой эффект достигается при помощи специальных фазоинверторов и центрального размещения динамика в корпусе гаджета. На борту у Apple HomePod mini есть и голосовой помощник Siri.

Цена: около 4 000 грн

Портативный принтер

[ + – ] Принтер Canon Zoemini помещается на ладони

Разве принтер можно преподнести в качестве презента? Вполне, если речь идет о такой элегантной модели, как Canon Zoemini PV123 Rose Gold. Он имеет компактные габариты, позволяющие брать его с собой повсюду. При печати в устройстве применяется термосублимационная технология, матовая фотобумага Zink, а автономность работы обеспечивает встроенный аккумулятор емкостью 500 мАч (этого достаточно для печати 20 страниц). Подключить его к ПК можно посредством Bluetooth, а работа со смартфонами и планшетами под управлением iOS или Android осуществляется при помощи специального приложения.

Цена: до 7 000 грн

Сетевой фильтр-удлинитель

[ + – ] Яркий и полезный девайс - Smart Fruit PS-44

Женщины очень любят держать в чистоте и порядке свое рабочее место, но обилие гаджетов приводит к тому, что ворк-плейс приходится захламлять проводами, переходниками и удлинителями. Решить проблему беспорядка одним махом и даже украсить рабочее место поможет Smart Fruit PS-44. Этот фильтр-удлинитель оснащен четырьмя USB-портами, что позволяет заряжать до четырех мобильных устройств одновременно: смартфон, планшет, ноутбук, кейсы для наушников и другие устройства. Четыре универсальные розетки для питания бытовых электроприборов позволят отказаться от переходников, делая использование штепселей разных стандартов безопасным. Два раздельных модуля USB дадут возможность заряжать два устройства током до 2А, или четыре устройства током до 1А. Smart Fruit PS-44 имеет защиту от различных перегрузок: короткого замыкания, перенапряжения, перегрева.

Цена: от 499 до 529 грн

Набор для маникюра

[ + – ] Инструкция по использования набора для маникюра от Beurer

Сделать профессиональный маникюр на дому, не рискуя здоровьем, — довольно просто! Для этого лишь нужно получить в подарок набор от Beurer. В заветной коробочке дама сердца найдет множество полезных вещей:

сапфировый диск (крупнозернистый/мелкозернистый),

сапфировый конус,

войлочный конус,

сапфировая шлифовальная насадка,

цилиндрический бор,

бор в форме пламени,

колпачок для ногтевой пыли.

Меняя насадки, можно откорректировать форму ногтей, отполировать их, удалить огрубелую кожу и мозоли. Устройство оснащено подсветкой, световым индикатором работы и может вращать насадки в двух направлениях.

Цена: 2600 грн

Фен-стайлер

[ + – ] Обзор фена-стайлера Dyson HD01 Supersonic

Конечно, фен в подарок — это банально. Но если вы преподнесете стйлер Dyson HD01 Supersonic Fuchsia, ваша любимая будет очень рада. Данным гаджетом пользуются профи, вот и она сможет себя почувствовать настоящим стилистом. Конструкция устройства такова, что можно одновременно сушить и укладывать волосы. Dyson Supersonic автоматически отслеживает и регулирует температуру подаваемого воздуха, проводя 20 измерений в секунду, что позволяет предотвратить чрезмерный перегрев и повреждение волос. А встроенный ионизатор обеспечивает волосам здоровый блеск, делая их более послушными. Также он оснащен насадкой-концентратором, позволяющей формировать локоны отдельно, не затрагивая другие влажные волосы. Насадка для направленного потока сушит и укладывает волосы, а насадка диффузор поможет создать объем.

Цена: 10 000 грн

Увлажнитель воздуха

[ + – ] Baseus Slim Waist способен увлажнить воздух в комнате площадью 10 м²

В период пандемии коронавируса такой гаджет, как увлажнитель воздуха, — это необходимость. Дело в том, что для поддержания здорового микроклимата в квартире, где мы проводим так много времени, воздух ­должен иметь влажность 45–55%. Отопление снижает влажность до нуля, а в таких условиях победить любые вирусы — сложно. Если у вас до сих пор нет диффузора, то самое время его купить и тем самым проявить заботу о здоровье своих близких. Устройство Baseus Slim Waist Pink, обладающее симпатичным дизайном, станет хорошим подарком на 8 марта. Емкость его резервуара составляет 0,38 л, а это значит, что он способен увлажнить воздух в помещении площадью 10 м² — как раз хватит для кабинета или небольшой комнаты.