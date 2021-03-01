Небанально: 8 ідей розумних подарунків на 8 березня

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Нещодавно ми святкували Новий рік і День святого Валентина, тому подарунків наші другі половинки отримали більше ніж достатньо. Але попереду — 8 березня, і обійти увагою своїх близьких жінок ніяк не можна! Фокус пропонує кілька варіантів оригінальних смарт-подарунків до цього весняного свята.

Комп'ютерний маніпулятор (миша)

[ + – ] Комп'ютерні мишки MiiiW Air від Xiaomi Фото: Xiaomi

Невеликий, але приємний сюрприз на 8 березня, — нова мишка. Ми рекомендуємо модель MiiiW Air від Xiaomi, яка підтримує підключення до комп'ютера через Bluetooth 4.0 і за допомогою USB-приймача 2.4 ГГц. Вона сумісна з комп'ютерами на ОС Windows і Mac OS. Висока чутливість її сенсора дозволяє використовувати пристрій на різних поверхнях, таких як пластик, дерево, тканина, шкіра. А завдяки ергономічному дизайну, маніпулятор дуже зручний у використанні. Доступні три кольори: чорний, білий і ніжний рожевий.

Ціна: від 699 до 749 грн

Смарт-колонки

[ + – ] Смарт-колонки Google Home Mini Chalk в трьох кольорах Фото: nuheara.com

Як відомо, користувачі діляться на "андроїдів" і "яблукоїдів". Отже, якщо ваша дівчина/дружина/сестра/мама вважає за краще користуватися Android-пристроями, тоді подаруйте їй такий подарунок на 8 березня, як смарт-колонка Google Home Mini Chalk. Вона оснащена голосовим помічником Google Assistant, готовим відповісти на будь-яке питання, варто лише вимовити: "Hey, Google!". Завдяки вбудованому мікрофону, розумну колонку можна використовувати як пристрій гучного зв'язку, або просто підключити до смартфону і насолоджуватися улюбленими треками.

Ціна: 1 249 — 1 799 грн

[ + – ] Розпакування колонки HomePod mini White

Якщо ж всі гаджети вашої другої половинки працюють на iOS, тоді їй сподобається HomePod mini White. Колонка оснащена фірмовою технологією звучання "360 градусів", коли звук доноситься одночасно з усіх боків. Такий ефект досягається за допомогою спеціальних фазоінверторів і центрального розміщення динаміка в корпусі гаджета. На борту у Apple HomePod mini є і голосовий помічник Siri.

Ціна: близько 4 000

Портативний принтер

[ + – ] Принтер Canon Zoemini поміщається на долоні

Хіба принтер можна піднести як презент? Цілком, якщо мова йде про таку елегантну модель, як Canon Zoemini PV123 Rose Gold. Він має компактні габарити, що дозволяють брати його з собою всюди. Під час друку в пристрої застосовується термосублімаційна технологія, матовий фотопапір Zink, а автономність роботи забезпечує вбудований акумулятор ємністю 500 мАг (цього достатньо для друку 20 сторінок). Підключити його до ПК можна за допомогою Bluetooth, а робота зі смартфонами та планшетами під управлінням iOS або Android здійснюється за допомогою спеціального додатку.

Ціна: до 7 000 грн

Мережевий фільтр-подовжувач

[ + – ] Яскравий і корисний девайс — Smart Fruit PS-44

Жінки дуже люблять тримати в чистоті і порядку своє робоче місце, але велика кількість гаджетів призводить до того, що ворк-плейс доводиться захаращувати дротами, перехідниками і подовжувачами. Вирішити проблему безладу одним махом і навіть прикрасити робоче місце допоможе Smart Fruit PS-44. Цей фільтр-подовжувач оснащений чотирма USB-портами, що дозволяє заряджати до чотирьох мобільних пристроїв одночасно: смартфон, планшет, ноутбук, кейси для навушників та інші пристрої. Чотири універсальні розетки для живлення побутових електроприладів дозволять відмовитися від перехідників, роблячи використання штепселів різних стандартів безпечним. Два роздільних модуля USB дадуть можливість заряджати два пристрої струмом до 2А, або чотири пристрої струмом до 1А. Smart Fruit PS-44 має захист від різних перевантажень: короткого замикання, перенапруги, перегріву.

Ціна: від 499 до 529 грн

Набір для манікюру

[ + – ] Інструкція з використання набору для манікюру від Beurer

Зробити професійний манікюр вдома, не ризикуючи здоров'ям, — досить просто! Для цього лише потрібно отримати у подарунок набір від Beurer. У заповітній коробочці дама серця знайде безліч корисних речей:

сапфіровий диск (крупнозернистий/дрібнозернистий);

сапфіровий конус;

повстяний конус;

сапфірова шліфувальна насадка;

циліндричний бор;

бор у формі полум'я;

ковпачок для нігтьового пилу.

Змінюючи насадки, можна відкоректувати форму нігтів, відполірувати їх, видалити огрубілу шкіру і мозолі. Пристрій оснащений підсвічуванням, світловим індикатором роботи і може обертати насадки у двох напрямках.

Ціна: 2600 грн

Фен-стайлер

[ + – ] Огляд фена-стайлера Dyson HD01 Supersonic

Звичайно, фен в подарунок — це банально. Але якщо ви подаруєте стйлер Dyson HD01 Supersonic Fuchsia, ваша кохана буде дуже рада. Даним гаджетом користуються профі, ось і вона зможе себе відчути справжнім стилістом. Конструкція пристрою така, що можна одночасно сушити і укладати волосся. Dyson Supersonic автоматично відстежує і регулює температуру повітря, що подається, проводячи 20 вимірювань на секунду, що дозволяє запобігти надмірному перегріву та пошкодженню волосся. А вбудований іонізатор забезпечує волоссю здоровий блиск, роблячи його слухнянішим. Також він оснащений насадкою-концентратором, що дозволяє формувати локони окремо, не зачіпаючи інше вологе волосся. Насадка для спрямованого потоку сушить і укладає волосся, а насадка дифузор допоможе створити обсяг.

Ціна: 10 000 грн

Зволожувач повітря

[ + – ] Baseus Slim Waist здатний зволожити повітря в кімнаті площею 10 м²

У період пандемії коронавірусу такий гаджет, як зволожувач повітря, — це необхідність. Справа у тому, що для підтримки здорового мікроклімату в квартирі, де ми проводимо так багато часу, повітря повинне мати вологість 45-55%. Опалення знижує вологість до нуля, а в таких умовах перемогти будь-які віруси — складно. Якщо у вас досі немає дифузора, то саме час його купити і тим самим проявити турботу про здоров'я своїх близьких. Пристрій Baseus Slim Waist Pink, що володіє симпатичним дизайном, стане хорошим подарунком на 8 березня. Ємність його резервуара становить 0,38 л, а це означає, що він здатний зволожити повітря у приміщенні площею 10 м² — якраз вистачить для кабінету або невеликої кімнати.