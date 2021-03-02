В ионосфере Земли произошел космический ураган с дождем из электронов

Закрученное "облако" плазмы простиралось на тысячу километров над Северным полюсом планеты.

Над Северным полюсом впервые был зафиксирован космический ураган, который простирался на 1 тыс. км и сопровождался дождем из электронов. Об этом сообщает Nature.

Ученые смогли впервые подтвердить существование космических ураганов после того, как увидели дождь из электронов, падающих в верхние слои атмосферы. Команда под руководством Шаньдунского университета в Китае сделала соответствующее заявление после того, как проанализировала закрученную массу плазмы шириной в тысячу километров, обнаруженную в сотнях километров над Северным полюсом.

Наблюдения показали большое пятно в форме циклона с центром почти нулевого потока и сильным круговым горизонтальным потоком плазмы, который похож на ураганы в нижних слоях атмосферы.

Космический ураган вращался против часовой стрелки и длился около восьми часов, прежде чем разрушиться.

Ученые предупреждают, что такие штормы могут нарушить работу систем GPS, но помогают лучше понять эффекты космической погоды.

Профессор из Университета Рединга Майк Локвуд говорит, что ураганы могут быть универсальным явлением на планетах и лунах, где есть магнитные поля и плазма.

"До сих пор не было уверенности в существовании ураганов космической плазмы, поэтому доказать их существование таким образом – невероятно. Тропические штормы связаны с огромными количеством энергии, и космические ураганы должны быть вызваны необычайно большой и быстрой передачей энергии солнечного ветра и заряженных частиц в верхние слои атмосферы Земли", – отмечает Локвуд.

Также он подчеркивает, что плазма и магнитные поля в атмосфере планет наблюдаются по всей Вселенной, поэтому космические ураганы должны быть широко распространенным явлением.

Предыдущие наблюдения обнаружили космические ураганы на Марсе, Сатурне и Юпитере. Последнее открытие – первое наблюдение космического урагана в верхних слоях атмосферы Земли.

Космический ураган был задокументирован учеными несколько лет назад, но только сейчас исследователи смогли подтвердить природу явления.

Команда ученых объяснила, что космические ураганы открывают канал быстрой передачи энергии из космоса в ионосферу и термосферу, который может нарушать работу спутников, высокочастотной радиосвязи, систем спутниковой навигации и связи.