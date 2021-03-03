Ученые обнаружили гигантскую светящуюся акулу: теперь новый рекордсмен

Глубоководные акулы показали человечеству неизвестное ранее свойство и установили новый рекорд.

Ученые нашли в Новой Зеландии необычных акул, которые светятся в темноте. О таком открытии сообщает BBC со ссылкой на исследование ученых ученые из Католического университета Лувена в Бельгии и Национального института водных и атмосферных исследований.

Необычное свойство исследователи обнаружили у трех видов акул в районе возвышенности Чатем, эта область океанического дна расположена к востоку от Новой Зеландии. Эти животные уже были известны науке, однако до января 2020 года биологи ничего не знали об их биолюминисцентности.

При этом черные акулы (Dalatias licha) стали самым крупным "светящимся" позвоночным — рекордсмены способны достигать до 180 сантиметров в длину. Аналогичное свойство заметили у чернобрюхих (Etmopterus lucifer) и южных фонарных акул (Etmopterus granulosus).

Упомянутые виды обитают в глубокой, так называемой сумеречной, зоне океана, куда солнечный свет практически не проникает (примерно от 200 до 1000 метров). В темной воде у них хорошо выделяются светящиеся участки на брюхе, боках и спинных плавниках. Ученые предполагают, что более мелким видам люминисцентность помогает маскироваться от крупных хищников на фоне светлой поверхности воды. В то же время, у черной акулы нет природных врагов, поэтому она может освещать дно для более эффективного поиска добычи.

Ранее ученые отыскали в Южной Каролине (США) "ясли" древних гигантских акул возрастом около 24 миллиона лет. По версии ученых, детеныши учились охотиться и набирались сил на мелководье, прежде чем отправиться в открытый океан. Питомник стал первыми зарегистрированными "яслями" мегазубой акулы Carcharocles angustidens, которая была предком мегалодона и жила в период олигоцена. До этого удалось открыть только два похожих питомника, но более "молодых": в Панаме и Чили.

Писали также, как зубы могут раскрыть причину вымирания мегалодона. По мнению ученых, со временем уровень моря постепенно снижался, и самые большие акулы в итоге не могли найти места для взращивания потомства. Как и многим другим сородичам, этому виду нужно было около 25 лет питаться на мелководье, чтобы достичь половой зрелости и продолжить жизненный путь в океане.