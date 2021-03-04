Instagram удалила сотни аккаунтов из России, запугивавших сторонников Навального

Боты использовали устрашающие мемы, чтобы отговорить россиян от массовых протестов в Москве и Санкт-Петербурге.

Администрация социальной сети Instagram удалил 530 аккаунтов из России, которые запугивали пользователей перед акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается в отчете компании Facebook.

По данным руководства, сеть аккаунтов публиковала нерелевантные посты под хештэгами и геотегами, которые использовали или могли использовать протестующие в январе 2021 года. К примеру, ставили хэштеги #Путинуходи, #23января и #СвободуНавальному, отмечали в геолокации Красную площадь и другие места в Москве и Санкт-Петербурге, где планировались демонстрации.

Как сказано в отчете, боты выкладывали в соцсети мемы и угрозы с целью отвлечь россиян от мероприятий. На один из таких аккаунтов были подписаны около 55 тысяч пользователей. Аккаунты распространяли мемы с критикой протестов, сообщали, что среди участников большое количество несовершеннолетних. Вот несколько примеров:

фото надгробного камня с надписью «Любимой бабушке», а улыбающийся мужчина подписан: «Внук, который сходил на митинг»

фото врачей, окруживших пациента в больничной палате, надпись: «23 января на митинг сходил — деда под ИВЛ положил»

Мальчик дает комментарий, интервьюер спросил: «Почему ты сегодня здесь?», а ребенок якобы ответил: «С батей поссорились, а он за Путина».

[ + – ] Мем, опубликованный в Instagram

[ + – ] Мем, опубликованный в Instagram Фото: Facebook

Сообщается, что на аватарках некоторых бот-аккаунтов стояли изображения, сгенерированные нейросетями. В заявлении Facebook не указано, связана ли раскрытая сеть фейковых аккаунтов с российскими властями или какой-то определенной организацией. В отчете Facebook также сообщил об удалении аккаунтов из Таиланда, Ирана и Марокко в связи с другими нерелевантными постами.

Ранее сообщалось, что Twitter решил маркировать посты с фейковой информацией о вакцинации, которая может ввести пользователей в заблуждение, в частности о безопасности или эффективности прививок. Кроме того, социальная сеть вводит систему "страйков", которая позволит блокировать авторов после нескольких нарушений. За последнее время Twitter удалила более 8,4 тысячи постов и применила санкции против 11,5 миллиона аккаунтов.