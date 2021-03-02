Twitter начинает маркировать посты с фейковой информацией о вакцинах против COVID-19

Руководство социальной сети будет предупреждать пользователей о дезинформации и наказывать авторов.

Со 2 марта администрация компании Twitter начинает маркировать сообщения с фейками о вакцинах против COVID-19. Об этом глава Британской общественной политики Кэти Миншалл заявила агентству Reuters.

По ее словам, в рамках политики поддержки вакцинации, на "твитах" появятся специальные отметки о предположительных ошибках и недостоверной информации, которая может ввести пользователей в заблуждение. Кроме того, Twitter внедряет систему "страйков", которая заблокирует авторов в случае многочисленных нарушений.

«С сегодняшнего дня мы будем отмечать твиты, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против COVID-19 в дополнение к нашим постоянным усилиям по удалению из сервиса наиболее опасной, вводящей в заблуждение информации по COVID-19», — отметила Кэти Миншалл.

Представитель соцсети выразила опасение, что общественное недоверие к уколам может сорвать программу по вакцинации населения, так появляются ложные сообщения о безопасности и эффективности прививок. за последнее время администрация Twitter удалила более 8,4 тысячи постов и применила меры против 11,5 миллиона аккаунтов.

Ранее специалист по технологиям Джейн Манчун Вонг, которая регулярно предсказывает нововведения до официальных анонсов, написала на своей странице о том, что в Twitter может появиться "Супер подписка". С ее помощью пользователи смогут поддерживать любимых авторов по аналогии с сервисом Patreon. По информации журналиста Мартина Хоффмана платная подписка обойдется желающим в 4,99 доллара в месяц, ее можно будет отменить когда-угодно.

До этого Twitter заблокировал 100 аккаунтов, связанных с Россией. Администрация соцсети в официальном блоге объяснила, что учетные записи принадлежали к двум отдельным сетям с российскими связями. В первую группу включают 69 фейковых аккаунтов, связанных с российскими государственными структурами, через них распространяли пророссийскую точку зрения, в то же время они пытались дискредитировать НАТО. Другую группу связывают с российским Агентством интернет исследований, которое еще называют "фабрикой троллей".