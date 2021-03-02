Twitter починає маркувати пости з фейковою інформацією про вакцини проти COVID-19

Керівництво соціальної мережі буде попереджати користувачів про дезінформацію і карати авторів.

З 2 березня адміністрація компанії Twitter починає маркувати повідомлення з фейками про вакцини проти COVID-19. Про це голова Британської громадської політики Кеті Міншалл заявила агентству Reuters.

За її словами, у рамках політики підтримки вакцинації, на "твітах" зʼявляться спеціальні позначки про можливі помилки і недостовірну інформацію, яка може ввести користувачів в оману. Крім того, Twitter впроваджує систему "страйків", яка заблокує авторів у разі численних порушень.

«Від сьогодні ми будемо позначати твіти, які можуть містити інформацію, що вводить в оману про вакцини від COVID-19 на додаток до наших постійних зусиль з видалення із сервісу найбільш небезпечної інформації про COVID-19», — зазначила Кеті Міншалл.

Представник соцмережі висловила побоювання, що суспільна недовіра до уколів може зірвати програму з вакцинації населення, так зʼявляються неправдиві повідомлення про безпеку та ефективність щеплень. Останнім часом адміністрація Twitter видалила понад 8,4 тисячі постів і застосувала заходи проти 11,5 мільйонів акаунтів.

Раніше фахівець з технологій Джейн Манчун Вонг, яка регулярно пророкує нововведення до офіційних анонсів, написала на своїй сторінці про те, що у Twitter може зʼявитися "Суперпідписка". З її допомогою користувачі зможуть підтримувати улюблених авторів за аналогією із сервісом Patreon. За інформацією журналіста Мартіна Хоффмана платна підписка обійдеться охочим у 4,99 долара в місяць, її можна буде скасувати коли завгодно.

До цього Twitter заблокував 100 акаунтів, повʼязаних з Росією. Адміністрація соцмережі в офіційному блозі пояснила, що облікові записи належали до двох окремих мереж з російськими звʼязками. У першу групу включають 69 фейкових акаунтів, повʼязаних з російськими державними структурами, через них поширювали проросійську точку зору, у той же час вони намагалися дискредитувати НАТО. Іншу групу повʼязують з російським Агентством інтернет-досліджень, яке ще називають "фабрикою тролів".