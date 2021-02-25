В Twitter якобы могут появиться платные функции, в том числе - подписка за $4,99 в месяц

Помимо "Супер подписки" в Twitter могут появиться "группы" по аналогии с Facebook.

Блогер и специалист по технологиям Джейн Манчун Вонг, которая регулярно предсказывает новые функции в приложениях до их официальных анонсов, написала на своей странице о том, что в Twitter могут появиться "группы" по аналогу сообществ в Facebook.

Девушка отметила, что сотрудники компании начали работать над этой функцией "как минимум несколько недель назад".

Следующим твитом девушка сообщила, что в соцсети может появиться функция "Супер подписка" (Super Follow) по аналогу Patreona. Благодаря этому пользователи Twitter смогут монетизировать свои публикации.

А журналист Мартин Хоффман написал, что "Супер подписка" будет доступна за $4,99 в месяц, а отменить ее можно в любой момент.

8 февраля Bloomberg сообщал, что в Twitter якобы рассматривали возможность сделать платными такие функции:

возможность выбирать цвет, хэштеги и стикеры для профилей и твитов;

отключение рекламы в ленте;

эксклюзивный контент (например, рассылка новостей бизнеса);

возможность скачивать видео в более хорошем качестве;

верификация аккаунта.

Twitter после приобретения платформы Revue запустила приложение в тестовом режиме, предоставив возможность пользователям создавать свои собственные новостные рассылки. Но позже стало известно, что запуск Twitter-платформы для публикации информационных бюллетеней Revue откладывается.

Ранее пользователи Telegram получили возможность перенести в мессенджер историю переписки из других приложений, в том числе WhatsApp.