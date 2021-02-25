У Twitter нібито можуть з'явитися платні функції, зокрема — підписка за $4,99 на місяць

Крім "Супер підписки" у Twitter можуть з'явитися "групи" за аналогією з Facebook.

Блогер і спеціаліст з технологій Джейн Манчун Вонг, яка регулярно пророкує нові функції в додатках до їх офіційних анонсів, написала на своїй сторінці про те, що в Twitter можуть з'явитися "групи" за аналогом спільнот у Facebook.

Дівчина зазначила, що співробітники компанії почали працювати над цією функцією "принаймні кілька тижнів тому".

Наступним твітом дівчина повідомила, що в соцмережі може з'явитися функція "Супер підписка" (Super Follow) за аналогом Patreona. Завдяки цьому користувачі Twitter зможуть монетизувати свої публікації.

А журналіст Мартін Хоффман написав, що "Супер підписка" буде доступна за $4,99 на місяць, а скасувати її можна будь-коли.

8 лютого Bloomberg повідомляв, що у Twitter нібито розглядали можливість зробити платними такі функції:

можливість вибирати колір, хештеги та стікери для профілів і твітів;

відключення реклами в стрічці;

ексклюзивний контент (наприклад, розсилка новин бізнесу);

можливість завантажувати відео в кращій якості;

верифікація акаунту.

Twitter після придбання платформи Revue запустив додаток в тестовому режимі, надавши можливість користувачам створювати свої власні новинні розсилки. Але пізніше стало відомо, що запуск Twitter-платформи для публікації інформаційних бюлетенів Revue відкладається.

Раніше користувачі Telegram отримали можливість перенести в месенджер історію листування з інших додатків, зокрема WhatsApp.