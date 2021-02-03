Монетизация постов в Twitter откладывается: интеграция платформы Revue приостановлена

Компания Twitter решила монетизировать ажиотаж вокруг платных информационных бюллетеней, но "оседлать" тренд пока не удается по техническим причинам.

Официальный запуск Twitter-платформы для публикации информационных бюллетеней "Revue" откладывается. Компания подтвердила в ответе на запрос портала "TechCrunch", что на данный момент вернула приложение "Revue Publisher" обратно к бета-версии: теперь оно доступно только уже существующим клиентам, а регистрация новых – приостановлена.

Некоторые Twitter пользователи сообщают, что у них получилось подписаться на инструмент и после его "отката", на что в представители соцсети Twitter отметили, что на данный момент две платформы Twitter и Revue являются отдельными, и те, кто хочет подписаться на рассылку новостей "Revue", принадлежащую Twitter, могут по-прежнему создать для этого отдельную учетную запись непосредственно в Revue, а уже в самом приложении есть вариант входа через Twitter-аккаунт.

Отметим, в прошлом месяце компания Twitter приобрела голландскую платформу информационных бюллетеней "Revue". Благодаря этому онлайн-инструменту, его пользователи могут настроить бесплатную рассылку новостей для охвата своей аудитории, отмечая такие функции, как возможность встраивать твиты, импортировать списки адресов электронной почты, анализировать взаимодействия и зарабатывать деньги на своих подписчиках.

"Если вы не проходили очень долгую цифровую детоксикацию, то вероятно уже заметили, что в последнее время в сети стали появляться информационные бюллетени, – пишет обозреватель "TechCrunch". – Рост платформ, которые помогают авторам монетизировать свой контент с помощью доставки его по электронной почте, представляет очевидный риск / возможность для Twitter – компании, которая полагается на армию пользователей, свободно публикующих свой контент в виде кратких сообщений".

Запуск собственного информационного бюллетеня, по прогнозам компании Twitter, сделает так, что популярные твиты потенциально смогут "расти в цене, становясь центром воронки подписчиков". Таким образом, лидеры мнений в Twitter смогут "конвертировать" своих последователей "в платных подписчиков", и те уже будут получать более подробный контент в формате информационного бюллетеня.

Однако такой интеграции пока не произошло, а Twitter заморозил регистрацию новых пользователей в Revue для того, "чтобы сосредоточиться на улучшении предложения и эффективно удовлетворять спрос новых клиентов – сделав Revue еще более мощным инструментом для издателей". Конечные сроки планируемой интеграции Revue в популярную соцсеть пока не оглашаются.

Как мы уже сообщали ранее, социальная сеть Twitter после приобретения Revue, запустила приложение в тестовом режиме, предоставив возможность пользователям создавать свои собственные новостные рассылки.