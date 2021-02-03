Монетизація постів у Twitter відкладається: інтеграція платформи Revue припинена

Компанія Twitter вирішила монетизувати ажіотаж навколо платних інформаційних бюлетенів, але "осідлати" тренд поки не вдається через технічні причини.

Офіційний запуск Twitter-платформи для публікації інформаційних бюлетенів "Revue" відкладається. Компанія підтвердила у відповіді на запит порталу "TechCrunch", що наразі повернула додаток "Revue Publisher" назад до бета-версії: тепер він є тільки у вже існуючих клієнтам, а реєстрація нових — припинена.

Деякі Twitter користувачі повідомляють, що у них вийшло підписатися на інструмент і після його "відкату", на що представники соцмережі Twitter відзначили, що наразі дві платформи Twitter і Revue є окремими, і ті, хто хоче підписатися на розсилку новин "Revue ", що належить Twitter, можуть як і раніше створити для цього окремий обліковий запис безпосередньо в Revue, а вже в самому додатку є варіант входу через Twitter-акаунт.

Зазначимо, минулого місяця компанія Twitter придбала голландську платформу інформаційних бюлетенів "Revue". Завдяки цьому онлайн-інструменту, його користувачі можуть налаштувати безкоштовну розсилку новин для охоплення своєї аудиторії, зазначаючи такі функції як можливість вбудовувати твіти, імпортувати списки адрес електронної пошти, аналізувати взаємодії і заробляти гроші на своїх підписниках.

"Якщо ви не проходили дуже довгу цифрову детоксикацію, то імовірно вже помітили, що останнім часом в мережі стали з'являтися інформаційні бюлетені, — пише оглядач "TechCrunch". — Зростання платформ, які допомагають авторам монетизувати свій контент за допомогою доставки його по електронній пошті, являє очевидний ризик/можливість для Twitter — компанії, яка покладається на армію користувачів, які вільно публікують свій контент у вигляді коротких повідомлень".

Запуск власного інформаційного бюлетеня, за прогнозами компанії Twitter, зробить так, що популярні твіти потенційно зможуть "рости в ціні, стаючи центром виру підписників". Таким чином, лідери думок у Twitter зможуть "конвертувати" своїх підписників "у платних підписників", і ті вже отримуватимуть детальніший контент у форматі інформаційного бюлетеня.

Однак такої інтеграції поки не відбулося, а Twitter заморозив реєстрацію нових користувачів у Revue для того, "щоб зосередитися на поліпшенні пропозиції і ефективно задовольняти попит нових клієнтів — зробивши Revue ще більш потужним інструментом для видавців". Кінцеві терміни планованої інтеграції Revue до популярної соцмережі поки не оголошуються.

Як ми вже повідомляли раніше, соціальна мережа Twitter після придбання Revue, запустила додаток у тестовому режимі, надавши можливість користувачам створювати свої власні новинні розсилки.