Instagram видалив сотні акаунтів з Росії, що залякували прихильників Навального

Боти використовували страхітливі меми, щоб відмовити росіян від масових протестів у Москві і Санкт-Петербурзі.

Адміністрація соціальної мережі Instagram видалила 530 акаунтів з Росії, які залякували користувачів перед акціями на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляється у звіті компанії Facebook.

За даними керівництва, мережа акаунтів публікувала нерелевантні пости під хештегами і геотегами, які використовували або могли використовувати протестувальники в січні 2021 року. Наприклад, ставили хештеги #Путінйди, #23січня і #СвободуНавальному, позначивши в геолокації Червону площу та інші місця в Москві і Санкт-Петербурзі, де планувалися демонстрації.

Як сказано у звіті, боти викладали в соцмережі меми та погрози з метою відвернути росіян від заходів. На один з таких акаунтів були підписані близько 55 тисяч користувачів. Акаунти поширювали меми з критикою протестів, повідомляли, що серед учасників велика кількість неповнолітніх. Ось кілька прикладів:

фото надгробку з написом «Улюбленій бабусі», а усміхнений чоловік підписаний: «Онук, який сходив на мітинг»

фото лікарів, котрі оточили пацієнта в лікарняній палаті, напис: «23 січня на мітинг сходив — діда під ШВЛ поклав»

Хлопчик дає коментар, інтерв'юер запитав: «Чому ти сьогодні тут?», а дитина нібито відповіла: «З татом посварився, а він за Путіна».

[ + – ] Мем, опублікований в Instagram

[ + – ] Мем, опублікований в Instagram Фото: Facebook

Повідомляється, що на аватарках деяких бот-акаунтів стояли зображення, згенеровані нейромережами. У заяві Facebook не вказано, чи пов'язане розкриття мережі фейкових акаунтів з російською владою або якоюсь певною організацією. У звіті Facebook також повідомив про видалення акаунтів з Таїланду, Ірану і Марокко у зв'язку з іншими нерелевантними постами.

Раніше повідомлялося, що Twitter вирішила маркувати пости з фейковою інформацією про вакцинацію, яка може ввести користувачів в оману, зокрема про безпеку або ефективність щеплень. Крім того, соціальна мережа вводить систему "страйків", яка дозволить блокувати авторів після кількох порушень. За останній час Twitter видалила понад 8,4 тисячі постів і оголосила санкції проти 11,5 мільйонів акаунтів.