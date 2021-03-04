Tоп-7 устаревших гаджетов Apple, которые не стоит покупать

Моральное устаревшие, не обновляющиеся и вышедшие из моды устройства.

Вскоре компания Apple презентует ноутбуки и наушники следующего поколения, поэтому если вы намерены приобрести гаджеты от этого производителя, лучше повременить и дождаться новинок. А если вы хотите заветный гаджет подешевле и поэтому подумываете над приобретением строй модели, мы вас предупреждаем: вы о покупке пожалеете и вот почему…

MacBook Pro с 13- и 16-дюймовым экраном

В скором времени Apple презентует обновлённые Pro-ноутбуки на базе чипсета M1X, с изменённым дизайном и портами HDMI и SD, которые снова оказались "на борту". 13-дюймовый MacBook Pro был обновлен с помощью M1 Apple Silicon November 2020, но остальные ноутбуки, диагональ экранов которых 14, 15 и 16 дюймов, все еще ждут обновления. Помните об этом, если планируете покупку, пишет издание zdnet.com.

Последнее обновление: 13-дюймовый MacBook Pro с чипом от Intel был обновлен в мае 2020 года, а 16-дюймовый MacBook Pro — в ноябре 2019 года.

iMac Pro

Этот моноблочный ПК, хоть и стоит дорого, но в последний раз обновлялся в 2017 году. Новые модели будут оснащаться фирменными ARM-чипами Apple Silicon. Сейчас в продаже — модели с чипсетами от Intel.

Последнее обновление: декабрь 2017 года.

Apple TV 5-го поколения

Apple TV 5-го поколения, построенный на процессоре A10X Fusion и предлагающий на выбор 32 ГБ или 64 ГБ памяти, последний раз обновлялся более года назад. Это по-прежнему отличное устройство, но стартовая цена в $179 кажется довольно высокой для устройства, которому больше года. И да — не стоит его путать с Apple TV HD 4-го поколения, который также все еще находится в продаже. Впервые он был выпущен в октябре 2015 года.

Последнее обновление: конец 2019 года.

iPad mini

Этот планшет также "позабыт, позаброшен" — его не обновляли почти два года. Но если вам нужно устройство чисто для рисования или игр, тогда он вполне подойдет. Гаджет поддерживает Apple Pencil.

Последнее обновление: средина 2019 года.

HomePod

HomePod, который вы видите в продаже, — это устройство первого поколения, выпущенное более трех лет назад, с целью конкурировать со смарт-колонками других производителей, а именно — Amazon Echo и Google Home. Но три года в технологической индустрии — это долгий срок, и поэтому, возможно, стоит подождать с покупкой, пока мы не получим более четкое представление о том, планирует ли Apple его обновление.

Последнее обновление: февраль 2018 года.

AirPods

Ходят слухи, что наушники AirPods второго поколения будут обновлены, так что имейте это в виду, если вы думаете о том, чтобы потратить $159.

Последнее обновление: март 2019 года.

iPod Touch

Это последний из плееров iPod, и он близок к тому, чтобы его называли "девайсом двухлетней давности". Конечно, работает он хорошо, но задумайтесь: стоит ли чип A10 Fusion, 4-дюймовый дисплей и память в 256 ГБ тех денег, которые просят? А это ни много, ни мало — от $199 до $399.

Последнее обновление оборудования: май 2019 года.

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