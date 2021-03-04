Ученый подал в суд на Apple за сгоревший в кармане iPhone (фото)

Мужчина получил ожоги второй степени из-за неисправного смартфона, однако производители не ответили на его жалобу.

Ученый Роберт Де Роуз из Австралии подал в суд на американскую корпорацию Apple после того, как iPhone X загорелся у него в кармане. Он рассказал о происшествии в интервью порталу 7NEWS.

По словам жителя Мельбурна, он работал в своем офисе, когда услышал треск и почувствовал сильную боль в правой ноге. Мужчина обнаружил, что причина в его смартфоне, приобретенном около года назад — устройство сильно нагрелось и начало дымиться прямо в кармане. Роберт Де Роуз выхватил загоревшийся гаджет, однако его одежда и он сам уже получили серьезные повреждения (у мужчины диагностировали ожог второй степени).

[ + – ] Одежда после сгоревшего Айфона Фото: 7NEWS

"Повсюду был пепел, и моя кожа начала шелушиться черным", — рассказал Роберт Де Роуз о последствиях.

Инцидент произошел в 2019 году, владелец iPhone сообщил об опасном случае непосредственно в Apple, но, не получил ответа. Теперь он намерен получить компенсацию от производителя через суд. Юридическая фирма Carbone Lawyers сообщила, что представляет интересы еще одного человека, который получил ожог запястья после перегрева "умных" часов Apple Watch. Адвокаты подали два иска против Apple в окружной суд.

Ранее стало известно, что Португальское агентство по защите прав потребителей также подало на Apple в суд и потребовало компенсации. По мнению правозащитников, корпорацию причастна к "запланированному износу" шестого поколения iPhone, чтобы владельцам приходилось чаще менять детали или покупать новые смартфоны. Якобы, компания сознательно "не информирует пользователей о производительности своих устройств".

Организация пыталась добиться реакции Apple, однако через три года подала в суд, защищая права 115 тысяч владельцев смартфонов из Португалии. Она требует, чтобы производители возместили стоимость замены аккумуляторов и вдобавок вернули пострадавшим 10% от стоимости гаджетов. Это не первый случай негодования по поводу износа iPhone, в 2017 году компания даже решила временно уменьшить стоимость замены аккумулятора iPhone и обновить операционную систему для оптимизации состояния батареи.