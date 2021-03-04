Учений подав до суду на Apple за згорілий у кишені iPhone (фото)

Чоловік отримав опіки другого ступеня через несправний смартфон, однак виробники не відповіли на його скаргу.

Учений Роберт Де Роуз з Австралії подав у суд на американську корпорацію Apple після того, як iPhone X загорівся в нього в кишені. Він розповів про подію в інтерв'ю порталу 7NEWS.

За словами жителя Мельбурна, він працював у своєму офісі, коли почув тріск і відчув сильний біль у правій нозі. Чоловік виявив, що причина в його смартфоні, придбаному близько року тому — пристрій сильно нагрівся і початок диміти прямо в кишені. Роберт Де Роуз вихопив гаджет, проте його одяг і він сам уже отримали серйозні пошкодження (у чоловіка діагностували опік другого ступеня).

[ + – ] Одяг після згорілого Айфона Фото: 7NEWS

"Усюди був попіл, і моя шкіра почала лущитися чорним", — розповів Роберт Де Роуз про наслідки.

Інцидент стався у 2019 році, власник iPhone повідомив про небезпечний випадок безпосередньо в Apple, але не отримав відповіді. Тепер він має намір отримати компенсацію від виробника через суд. Юридична фірма Carbone Lawyers повідомила, що представляє інтереси ще однієї людини, яка отримала опік зап'ястя після перегріву "розумного" годинника Apple Watch. Адвокати подали два позови проти Apple в окружний суд.

Раніше стало відомо, що Португальське агентство із захисту прав споживачів також подало на Apple в суд і зажадало компенсації. На думку правозахисників, корпорація причетна до "запланованого зносу" шостого покоління iPhone, щоб власникам доводилося частіше міняти деталі або купувати нові смартфони. Нібито компанія свідомо "не інформує користувачів про продуктивність своїх пристроїв".

Організація намагалася домогтися реакції Apple, однак через три роки подала в суд, захищаючи права 115 тисяч власників смартфонів з Португалії. Вона вимагає, щоб виробники відшкодували вартість заміни акумуляторів і до того ж повернули потерпілим 10% від вартості гаджетів. Це не перший випадок обурення з приводу зносу iPhone, у 2017 році компанія навіть вирішила тимчасово зменшити вартість заміни акумулятора iPhone і оновити операційну систему для оптимізації стану батареї.