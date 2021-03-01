Против Apple подали новый иск: компанию обвиняют в умышленном износе некоторых моделей iPhone (видео)

Португальское агентство по защите прав потребителей считает, что Apple вынуждает пользователей покупать новые смартфоны раньше времени.

Португальское агентство по защите прав потребителей Deco Proteste подало в суд на компанию Apple по обвинению в "запланированном износе" моделей iPhone 6, 6 Plus, 6S и 6S Plus с целью уменьшения срока их службы.

Об этом сообщает 9to5mac.

В иске указано, что Apple "сознательно манипулирует и не информирует своих пользователей о производительности своих устройств, вынуждая тысячи пользователей заменить батареи своих устройств или купить новый смартфон".

Как сообщает Marketeer, организация по защите прав потребителей Португалии три года ждала ответа от Apple, прежде чем подать иск. Теперь Deco Proteste подает на компанию в суд, чтобы защитить 115 тысяч португальских пользователей iPhone.

Это не первый раз, когда компании Apple предъявляют иск по поводу предполагаемого "запланированного устаревания iPhone". После многочисленных судебных исков и негативных отзывов в прессе в 2017 году компания объявила, что намерена временно снизить цену на замену аккумулятора iPhone, и пообещала обновить iOS для исправления состояния батареи.

Deco Proteste настаивает, что Apple должна заплатить пострадавшим пользователям за замену батареи и 10% от стоимости iPhone. Это может обойтись компании 7 миллионов евро, или 60 евро за один телефон.

Deco Proteste также выпустило видео, в котором призывает пользователей iPhone в Португалии присоединиться к делу. В видеоролике Федеральная торговая комиссия Португалии высмеивает то, как Apple анонсирует свои продукты, и иронично замечает, что "похоже, что некоторые люди любят, когда их обманывают".

Напомним, Facebook готовит антимонопольный иск против Apple из-за намерения компании ввести новые правила конфиденциальности. в Facebook считают, что Apple, вводя новые правила конфиденциальности, пользуется своим монопольным положением на рынке смартфонов и хочет навязать разработчикам ПО свою политику, даже если они с ней не согласны. Соцсеть против того, что Apple вынуждает разработчиков использовать ее платежный сервис внутри приложений, что, в свою очередь, препятствует конкуренции других компаний с Apple в области гейминга, обмена сообщениями и онлайн-шоппинга.

Источники полагают, что Facebook привлечет и другие компании к судебному процессу против Apple. Также они рассказали о том, что сотрудники соцсети считают, что быть убедительной в суде у компании не получится, потому что она сама является монополистом.