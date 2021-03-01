Проти Apple подали новий позов: компанію звинувачують в умисному зносі деяких моделей iPhone (відео)

Португальське агентство із захисту прав споживачів вважає, що Apple змушує користувачів купувати нові смартфони завчасно.

Португальське агентство із захисту прав споживачів Deco Proteste подало в суд на компанію Apple за звинуваченням у "запланованому зносі" моделей iPhone 6, 6 Plus, 6S і 6S Plus з метою зменшення терміну їх служби.

Про це повідомляє 9to5mac.

У позові зазначено, що Apple "свідомо маніпулює і не інформує своїх користувачів про продуктивність своїх пристроїв, змушуючи тисячі користувачів замінити батареї своїх пристроїв або купити новий смартфон".

Як повідомляє Marketeer, організація із захисту прав споживачів Португалії три роки чекала відповіді від Apple, перш ніж подати позов. Тепер Deco Proteste подає на компанію до суду, щоб захистити 115 тисяч португальських користувачів iPhone.

Це не перший раз, коли компанії Apple пред'являють позов з приводу передбачуваного "запланованого застарівання iPhone". Після численних судових позовів і негативних відгуків у пресі у 2017 році компанія оголосила, що має намір тимчасово знизити ціну на заміну акумулятора iPhone, і пообіцяла оновити iOS для виправлення стану батареї.

Deco Proteste наполягає, що Apple повинна заплатити постраждалим користувачам за заміну батареї і 10% від вартості iPhone. Це може обійтися компанії 7 мільйонів євро, або 60 євро за один телефон.

Deco Proteste також випустило відео, в якому закликає користувачів iPhone в Португалії приєднатися до справи. У відеоролику Федеральна торгова комісія Португалії висміює те, як Apple анонсує свої продукти та іронічно зауважує, що "схоже, що деякі люди люблять, коли їх обманюють".

Нагадаємо, Facebook готує антимонопольний позов проти Apple через наміри компанії ввести нові правила конфіденційності. У Facebook вважають, що Apple, вводячи нові правила конфіденційності, користується своїм монопольним становищем на ринку смартфонів і хоче нав'язати розробникам ПО свою політику, навіть якщо вони з нею не згодні. Соцмережа проти того, що Apple змушує розробників використовувати її платіжний сервіс всередині додатків, що, зі свого боку, перешкоджає конкуренції інших компаній з Apple у сфері геймінгу, обміну повідомленнями та онлайн-шопінгу.

Джерела вважають, що Facebook залучить і інші компанії до судового процесу проти Apple. Також вони розповіли про те, що співробітники соцмережі вважають, що бути переконливою в суді у компанії не вийде, тому що вона сама є монополістом.