TОП-7 застарілих гаджетів Apple, які не варто купувати

Пристрої, що морально застаріли, не оновлюються і вийшли з моди.

Незабаром компанія Apple презентує ноутбуки та навушники наступного покоління, тому якщо ви маєте намір придбати гаджети від цього виробника, краще почекати і дочекатися новинок. А якщо ви хочете заповітний гаджет дешевше і тому думаєте над придбанням старої моделі, ми вас попереджаємо: ви про покупку пошкодуєте і ось чому...

MacBook Pro з 13 і 16-дюймовим екраном

Незабаром Apple презентує оновлені Pro-ноутбуки на базі чипсету M1X, зі зміненим дизайном і портами HDMI і SD, які знову опинилися "на борту". 13-дюймовий MacBook Pro був оновлений за допомогою M1 Apple Silicon November 2020 року, але інші ноутбуки, діагональ екранів яких 14, 15 і 16 дюймів, усе ще чекають на оновлення. Пам'ятайте про це, якщо плануєте покупку, пише видання zdnet.com.

Останнє оновлення: 13-дюймовий MacBook Pro з чипом від Intel був оновлений у травні 2020 року, а 16-дюймовий MacBook Pro — у листопаді 2019 року.

iMac Pro

Цей моноблоковий ПК, хоч і коштує дорого, але востаннє оновлювався у 2017 році. Нові моделі будуть оснащуватися фірмовими ARM-чіпами Apple Silicon. Наразі в продажу — моделі з чипсетами від Intel.

Останнє оновлення: грудень 2017 року.

Apple TV 5-го покоління

Apple TV 5-го покоління, побудоване на процесорі A10X Fusion і пропонує на вибір 32 ГБ або 64 ГБ пам'яті, останній раз оновлювався більше року тому. Це, як і раніше, відмінний пристрій, але стартова ціна $ 179 здається досить високою для пристрою, якому більше року. І так — не варто його плутати з Apple TV HD 4-го покоління, яке також все ще є в продажу. Уперше воно було випущене в жовтні 2015 року.

Останнє оновлення: кінець 2019 року.

iPad mini

Цей планшет також "забутий, закинутий", — його не оновлювали майже два роки. Але якщо вам потрібен пристрій чисто для малювання або ігор, тоді він цілком підійде. Гаджет підтримує Apple Pencil.

Останнє оновлення: середина 2019 року.

HomePod

HomePod, який ви бачите в продажу, — це пристрій першого покоління, випущений більше трьох років тому, з метою конкурувати зі смарт-колонками інших виробників, а саме — Amazon Echo і Google Home. Але три роки в технологічній індустрії — це довгий термін, і тому, можливо, варто почекати з покупкою, поки ми не отримаємо більш чітке уявлення про те, чи планує Apple його оновлення.

Останнє оновлення: лютий 2018 року.

AirPods

Ходять чутки, що навушники AirPods другого покоління будуть оновлені, тому майте це на увазі, якщо ви думаєте про те, щоб витратити $ 159.

Останнє оновлення: березень 2019 року.

iPod Touch

Це останній з плеєрів iPod, і він близький до того, щоб його називали "девайсом дворічної давності". Звичайно, працює він добре, але задумайтеся: чи вартий чип A10 Fusion, 4-дюймовий дисплей і пам'ять 256 ГБ тих грошей, які просять? А це ні багато, ні мало — від $ 199 до $ 399.

Останнє оновлення обладнання: травень 2019 року.

Раніше ми повідомляли про те, що вчений подав до суду на Apple за згорілий у кишені iPhone.