Компания Илона Маска назвала стоимость запуска украинского спутника "Сич"

Украинский аппарат смогут отправить на орбиту по цене в восемь раз ниже планируемой.

Комитет экономического развития Верховной Рады и Государственное космическое агентство закончили новый этап переговоров с компанией SpaceX (основана Илоном Маском). Глава Комитета Дмитрий Наталуха написал в Facebook, что запуск украинского спутника "Сич" обойдется в миллион долларов.

По словам народного депутата, сейчас Украина находится всего в нескольких шагах от реализации амбициозного проекта. Украинские власти вели переговоры с представителями SpaceX с декабря 2020 года и сумели найти общий язык. В частности, компания Илона Маска назвала стоимость запуска.

"Сейчас мы можем говорить о том, что условия контракта предварительно согласованы и в Украине теперь есть возможность подписать договор на пусковые услуги с легендарной американской компанией. Цена контракта — 1 млн. долл. США, что является чрезвычайно приятной для Украины ценой и в восемь ниже той, которая была запланирована с самого начала", — подчеркнул Дмитрий Наталуха.

Комитет 4 марта провел совещание, во время которого рассказал об условиях проекта новому руководителю ГКА Владимиру Тафтаю и сотрудниками конструкторского бюро "Южное". Последнему теперь нужно подписать контракт, а МинСтратегПром должен подготовить документацию для выплаты аванса.

"Если все технические препятствия будут преодолены и профильное министерство все сделает вовремя — спутник действительно будет запущен в год 30-летия Независимости Украины. Космос будет либо украинским, либо его не существует", — подытожил Дмитрий Наталуха.

В своем посте он напомнил, что в марте 2020 года бывший гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев предложил запустить уже разработанный спутник "Сич 2-1", который может стать первым звеном спутниковой группы Украины. Тогда же стоимость проекта оценили в 8-12 миллионов долларов.

Ранее вице-премьер-министр Олег Уруский сообщил, что Украина договаривается с компанией SpaceX о возможном запуске спутника в декабре 2021 года. Стороны обсуждали совместимость конструкции "Сич" с ракетой-носителем американского производства. По словам чиновника, сам аппарат уже практически готов.