Компанія Ілона Маска назвала вартість запуску українського супутника "Січ"

Український апарат зможуть відправити на орбіту за ціною у вісім разів нижче, ніж запланована.

Комітет економічного розвитку Верховної Ради та Державне космічне агентство закінчили новий етап переговорів із компанією SpaceX (заснована Ілона Маском). Глава Комітету Дмитро Наталуха написав у Facebook, що запуск українського супутника "Січ" коштуватиме мільйон доларів.

За словами народного депутата, зараз Україна знаходиться всього в декількох кроках від реалізації амбітного проекту. Українська влада вела переговори з представниками SpaceX із грудня 2020 року й зуміла знайти спільну мову. Зокрема, компанія Ілона Маска назвала вартість запуску.

"Зараз ми можемо говорити про те, що умови контракту попередньо узгоджені й Україна тепер має можливість підписати договір на пускові послуги з легендарною американською компанією. Ціна контракту — 1 млн. дол. США, яка є надзвичайно приємною для України ціною й у вісім разів нижче тієї, яка була запланована із самого початку", — підкреслив Дмитро Наталуха.

Комітет 4 березня провів нараду, під час якої розповів про умови проекту новому керівнику ДКА Володимиру Тафтаю і співробітниками конструкторського бюро "Південне". Останньому тепер потрібно підписати контракт, а МінСтратегПром повинне підготувати документацію для виплати авансу.

"Якщо всі технічні перешкоди будуть подолані й профільне міністерство все зробить вчасно — супутник дійсно буде запущений в рік 30-річчя Незалежності України. Космос буде або українським, або його не існує", — підсумував Дмитро Наталуха.

У своєму дописі він нагадав, що в березні 2020 року колишній гендиректор КБ "Південне" Олександр Дегтярьов запропонував запустити вже розроблений супутник "Січ 2-1", який може стати першою ланкою супутникової групи України. Тоді ж вартість проекту оцінили в 8-12 мільйонів доларів.

Раніше віце-прем'єр-міністр Олег Уруський повідомив, що Україна домовляється з компанією SpaceX про можливий запуск супутника в грудні 2021 року. Сторони обговорювали сумісність конструкції "Січ" із ракетою-носієм американського виробництва. За словами чиновника, власне апарат вже практично готовий.