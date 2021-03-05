Можно позавидовать: Топ-5 суперспособностей искусственного интеллекта

Чтение мыслей, предсказание мутаций коронавируса, создание пьес и картин — Фокус рассказывает об удивительных возможностях современных AI-программ.

Недавно компания Facebook рассказала о новой разработке — так называемом "компьютерном зрении", способном осознавать то, что оно "видит". С какой целью соцсеть будет использовать ее, пока непонятно. Быть может, когда мы будем смотреть на нее, она будет смотреть на нас. Фокус расскажет подробнее об этой новинке и еще о нескольких интересных фактов об ИИ.

Компьютерное зрение

[ + – ] В Facebook хотят научить ИИ думать так же, как думает человек Фото: unsplash.com

Программа, которую в Facebook называли SEER (англ. — SElf-supERvised), распознает объекты точно так же, как и человек, но делает это не при помощи мозга, а при поддержке алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения. Чтобы программа работала корректно, ей пришлось проанализировать 1 млрд фото Instagram, находившихся в открытом доступе (быть может, и ваше фото попало в список).

При этом компания акцентировала на том, что имела право использовать "имеющуюся информацию для поддержки исследований и инноваций, ведь ее политика позволяет так делать, передает cnbc.com.

Как заявляют создатели, SEER способна распознавать то, что видит с точностью до 84,2%, Планируется, что программа будет обучаться, как ребенок — сначала будет наблюдать, а потом самостоятельно выстраивать модель отношений между объектами. Стоит отметить, что ИИ обучался, "глядя" как на целые снимки, так и на фрагменты. Разработчики говорят, что такой подход был необходим, ведь их цель — сделать так, чтобы ИИ рассуждал и мыслил, как человек.

Планируется, что SEER научится распознавать видео, а потом фото и видео одновременно, а сама программа и алгоритм, лежащий в ее основе, будут открыты и бесплатны для всех пользователей.

Интеллектуальная драматургия

[ + – ] Тизер пьесы и интервью с участниками процесса

Совсем недавно журнал Science сообщил о том, что ИИ под чутким руководством чешского драматурга Дэвида Кошняка написал пьесу с незамысловатым названием "ИИ: когда робот пишет пьесу". Конечно, без казусов не обошлось: ИИ, созданный на базе GPT-2 (англ. — Generative Pre-Training Transformer 2) с открытым кодом, путал слова, забывал, кто является главным героем, а кто — второстепенным, иногда не мог адекватно сформулировать диалоги. Но это не помешало ему написать 90% текста правильно. Остальные 10% подправил Кошняк.

Премьера постановки состоялась 26 февраля 2021 года. Зрители увидели историю о путешествии робота в реальный мир, где он узнает все о людях, о жизни, о любви и смерти.

Помощь врачам в борьбе с Covid-19

[ + – ] ИИ способен предсказать, как будет мутировать коронавирус Фото: Robots Diligentes, Ltd.

Все мы знаем, что ИИ и роботы давно помогают медикам, однако пандемия коронавируса заставила программистов работать усерднее и прокачивать возможности искусственного интеллекта. Результата не заставил себя ждать: в начале февраля 2021 года ученые из Университета Южной Калифорнии презентовали ИИ-методику, позволяющую ускорить анализ вакцин и определить наилучшую из профилактических терапий COVID-19, о чем сообщили в журнале Nature Research.

Работает все просто: ИИ, обрабатывая большие массивы данных, выявляет потенциальные мутации вируса, и на основе сделанных выводов, определяет наилучшие из возможных вакцин. Если ИИ со своей задачей справится на отлично, мы получим преимущество перед пандемией. Исследователи говорят, что их модель машинного обучения сможет выполнять циклы разработки вакцины за считанные минуты, а раньше на это ушили бы годы. На данный момент, ИИ уже предсказал 26 потенциальных вакцин, которые будут действенными против коронавируса.

Чтение мыслей

[ + – ] ИИ скоро будет не только читать, но и писать вместо нас Фото: Коллаж: Фокус

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско "научили" ИИ читать мысли. Не настолько буквально, но все же — разработанные ими импланты фиксируют активность мозга, ИИ обрабатывает полученную информацию и выдает ее в виде текста.

Конечно, пока разработка несовершенна: она способна воспроизводить только несколько заранее заученных слов и предложений, да и алгоритмы иногда ошибаются. Однако разработчики довольны и теми возможностями, которые демонстрирует ИИ, записывая слова и предложения правильно в 97% случаев. Если так пойдет и дальше, печатать скоро не нужно будет — подумал, и статья готова!

Смарт-живопись

В этом году в Англии пройдет выставка картин робота-художника Ai-Da. Причем, это будет уже вторая ее выставка. И на этот раз автор презентует автопортреты. Ai-Da умеет рисовать людей с натуры, изображать себя, глядя в зеркало. Ее руки способны держать карандаш, глаза оснащены камерами, а ИИ помогает различать формы, цвета, текстуры, детали и пр.

[ + – ] Робот-художник Ai-Da

А в 2018 году другой ИИ-художник прославился тем, что копию картины Эдмона де Белами, созданную им, продали на аукционе Christieʼs за $432,5 тыс. В процессе дележа прибыли от продажи произведения, выяснилось, что наибольшую заслугу группа экспертов, трудившаяся над проектом, приписала художникам, потом программистам, а затем уж всем остальным. В итоге, самую большую награду получили именно художники. Социологи, исследовавшие эту ситуацию, пришли к выводу, что люди склонны очеловечивать ИИ, а потому посчитали, что понимание искусства и возможность его "создавать", сложнее и важнее умения написать код.

Узнать больше о роботах вы сможете в нашем материале "Железной рукой. Роботы выписывают рецепты, выносят приговоры и соединяют одинокие сердца".