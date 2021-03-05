Можна позаздрити: Топ-5 суперздібностей штучного інтелекту

Читання думок, пророкування мутацій коронавірусу, створення п'єс і картин — Фокус розповідає про дивовижні можливості сучасних AI-програм.

Нещодавно компанія Facebook розповіла про нову розробку — так званий "компʼютерний зір", який здатен усвідомлювати те, що він "бачить". З якою метою соцмережа використовувати її, поки незрозуміло. Можливо, коли ми дивитимемося на неї, вона дивитиметься на нас. Фокус розповість докладніше про цю новинку і ще про декілька цікавих фактів про ШІ.

Компʼютерний зір

[ + – ] У Facebook хочуть навчити ШІ думати так само, як думає людина Фото: unsplash.com

Програма, яку у Facebook називали SEER (англ. — SElf-supERvised), розпізнає обʼєкти точно так само, як і людина, але робить це не за допомогою мозку, а завдяки алгоритмам штучного інтелекту і машинного навчання. Щоб програма працювала коректно, їй довелося проаналізувати 1 млрд фото Instagram, які перебували у відкритому доступі (можливо, і ваше фото потрапило в список).

При цьому компанія акцентувала на тому, що мала право використовувати "наявну інформацію для підтримки досліджень та інновацій, адже її політика дозволяє так робити, передає cnbc.com.

Як заявляють творці, SEER здатна розпізнавати те, що бачить з точністю до 84,2%, Планується, що програма навчатиметься, як дитина — спочатку спостерігатиме, а потім самостійно вибудовуватиме модель відносин між обʼєктами. Варто зазначити, що ШІ навчався, "дивлячись" як на цілі знімки, так і на фрагменти. Розробники говорять, що такий підхід був необхідний, адже їх мета — зробити так, щоб ШІ міркував і мислив, як людина.

Планується, що SEER навчиться розпізнавати відео, а потім фото і відео одночасно, а сама програма і алгоритм, що лежить в її основі, будуть відкриті та безкоштовні для всіх користувачів.

Інтелектуальна драматургія

[ + – ] Тизер п'єси та інтерв'ю з учасниками процесу

Зовсім недавно журнал Science повідомив про те, що ШІ під чуйним керівництвом чеського драматурга Девіда Кошняка написав пʼєсу з нехитрою назвою "ШІ: коли робот пише пʼєсу". Звичайно, без казусів не обійшлося: ШІ, створений на базі GPT-2 (англ. — Generative Pre-Training Transformer 2) з відкритим кодом, плутав слова, забував, хто є головним героєм, а хто — другорядним, іноді не міг адекватно сформулювати діалоги. Але це не завадило йому написати 90% тексту правильно. Решту 10% підправив Кошняк.

Премʼєра постановки відбулася 26 лютого 2021 року. Глядачі побачили історію про подорож робота в реальний світ, де він дізнається все про людей, про життя, про кохання та смерть.

Допомога лікарям у боротьбі з Covid-19

[ + – ] ШІ здатний передбачити, як мутуватиме коронавірус Фото: Robots Diligentes, Ltd.

Всі ми знаємо, що ШІ і роботи давно допомагають медикам, однак пандемія коронавірусу змусила програмістів працювати старанніше і прокачувати можливості штучного інтелекту. Результат не змусив себе чекати: на початку лютого 2021 року вчені з Університету Південної Каліфорнії презентували ШІ-методику, що дозволяє прискорити аналіз вакцин і визначити найкращу з профілактичних терапій COVID-19, про що повідомили в журналі Nature Research.

Працює все просто: ШІ, обробляючи великі масиви даних, виявляє потенційні мутації вірусу, і на основі зроблених висновків, визначає найкращі з можливих вакцин. Якщо ШІ зі своїм завданням впорається на відмінно, ми отримаємо перевагу перед пандемією. Дослідники говорять, що їх модель машинного навчання зможе виконувати цикли розробки вакцини за лічені хвилини, а раніше на це пішли б роки. Наразі ШІ вже передбачив 26 потенційних вакцин, які будуть дієвими проти коронавірусу.

Читання думок

[ + – ] ШІ скоро буде не тільки читати, а й писати замість нас Фото: Колаж: Фокус

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско "навчили" ШІ читати думки. Не настільки буквально, але все ж — розроблені ними імпланти фіксують активність мозку, ШІ обробляє отриману інформацію і видає її у вигляді тексту.

Звичайно, поки розробка недосконала: вона здатна відтворювати тільки кілька заздалегідь завчених слів і пропозицій, та й алгоритми іноді помиляються. Однак розробники задоволені і тими можливостями, які демонструє ШІ, записуючи слова і пропозиції правильно у 97% випадків. Якщо так піде і далі, друкувати скоро не знадобиться — подумав, і стаття готова!

Смарт-живопис

Цього року в Англії відбудеться виставка картин робота-художника Ai-Da. До того ж, це буде вже друга її виставка. І на цього разу автор презентує автопортрети. Ai-Da вміє малювати людей з натури, зображати себе, дивлячись в дзеркало. Її руки здатні тримати олівець, очі оснащені камерами, а ШІ допомагає розрізняти форми, кольори, текстури, деталі та ін.

[ + – ] Робот-художник Ai-Da

А у 2018 році інший ШІ-художник прославився тим, що копію картини Едмона де Беламі, створену ним, продали на аукціоні Christieʼs за $432,5 тис. У процесі поділу прибутку від продажу твору, зʼясувалося, що найбільшу заслугу група експертів, трудилася над проектом, приписала художникам, потім програмістам, а потім вже всім іншим. У підсумку, найбільшу нагороду отримали саме художники. Соціологи, які досліджували цю ситуацію, дійшли висновку, що люди схильні олюднювати ШІ, а тому вважали, що розуміння мистецтва і можливість його "створювати", складніше і важливіше за вміння написати код.

Дізнатися більше про роботів ви зможете у нашому матеріалі "Залізною рукою. Роботи виписують рецепти, виносять вироки і поєднують самотні серця".