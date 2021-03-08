Настоящий истребитель. Исследователи реконструировали череп антеозавра

Ранее антеозавр считался медленным и неповоротливым животным, однако на самом деле он оказался свирепым охотником.

Судя по массивным, сокрушающим кости зубам, гигантскому черепу и мощной челюсти, нет никаких сомнений в том, что антеозавр — гигантский хищный дейноцефал из средней перми Южной Африки, бродивший по африканскому континенту 265–260 млн лет назад, был свирепым плотоядным животным, пишет Heritage Daily.

Ранее считалось, что этот зверь — существо, выраставшее примерно до размеров взрослого бегемота или носорога, и обладающее толстым крокодильим хвостом, был слишком тяжелым и медлительным, чтобы эффективно охотиться.

Новое исследование ученых показало, что на самом деле антеозавр мог достаточно ловко и быстро выслеживать, и убивать свою добычу. Несмотря на свое название и свирепый вид, антеозавр не динозавр, он принадлежит к диноцефалам — млекопитающим рептилиям, предшествовавшим динозаврам.

Подобно им, диноцефалы были в прошлом хозяевами планеты, но они исчезли примерно за 30 млн лет до того, как появился первый динозавр. Эксперты находят окаменелые кости диноцефалов во многих местах мира. Они выделяются своими большими размерами и тяжелым весом, и антеозавр не исключение.

Череп антеозавра был украшен большими выступами (бугорками и шишками) над глазами и длинным гребнем на верхней части морды, который, в дополнение к его увеличенным клыкам, делал его череп похожим на череп свирепого существа.

Тем не менее из-за тяжелой структуры скелета ранее предполагалось, что это довольно медлительное животное, способное в лучшем случае только устраивать засаду своей добыче.

"Некоторые ученые даже предположили, что антеозавр был настолько тяжелым, что мог жить исключительно в воде", — говорит доктор Жюльен Бенуа из Института эволюционных исследований Витватерсрандского университета.

Тщательно реконструировав череп антеозавра в цифровом виде с помощью рентгеновских снимков и 3D-реконструкций, группа исследователей изучила внутренние структуры черепа и обнаружила, что специфические характеристики его мозга и органов равновесия были развиты таким образом, что он был очень быстрым.

"Проворные хищники, такие как гепарды или велоцирапторы, всегда имели довольно специализированную нервную систему и тонко настроенные органы чувств, которые позволяли им эффективно отслеживать и охотиться на добычу. Мы хотели выяснить, обладал ли антеозавр подобными качествами", - отмечает Бенуа.

Команда обнаружила, что орган равновесия у антеозавра (его внутреннее ухо) был относительно больше, чем у его ближайших родственников и других современных хищников. А это указывая на то, что он был способен двигаться гораздо быстрее, чем его добыча и конкуренты.

Специалисты также обнаружили, что часть мозга, отвечающая за координацию движений глаз с головой, была исключительно большой, что было бы решающей чертой для обеспечения способности животного к слежке.

"Создавая наиболее полную на сегодняшний день реконструкцию черепа антеозавра, мы обнаружили, что в целом нервная система антеозавра была оптимизирована и специализирована для быстрой охоты", — подчеркивает доктор Эшли Крюгер из Музея естественной истории в Стокгольме, Швеция.

По словам Бенуа, несмотря на то, что антеозавр жил за 200 миллионов лет до знаменитого динозавра Тираннозавра рекса, он определенно не был примитивным существом и представлял собой не что иное, как могучую доисторическую машину для убийств.