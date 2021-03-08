Справжній винищувач. Дослідники реконструювали череп антеозавра

Раніше антеозавр вважався повільною і неповороткою твариною, однак насправді він виявився лютим мисливцем.

Судячи з масивних, розбиваючих кістки зубів, гігантського черепу та потужної щелепи, немає ніяких сумнівів в тому, що антеозавр — гігантський хижий диноцефали з середньої пермі Південної Африки, що бродив по африканському континенту 265-260 млн років тому, був лютою м'ясоїдною твариною, пише Heritage Daily.

Раніше вважалося, що цей звір, який міг виростати приблизно до розмірів дорослого бегемота або носорога, і який мав товстий крокодиловий хвіст, був занадто важким і повільним, щоб ефективно полювати.

Нове дослідження вчених показало, що насправді антеозавр міг досить спритно і швидко вистежувати, і вбивати свою здобич. Незважаючи на свою назву і лютий вигляд, антеозавр не динозавр, він належить до диноцефалів — ссавцям рептиліям, передувавшим динозаврам.

Подібно до них, диноцефали були в минулому господарями планети, але вони зникли приблизно за 30 млн років до того, як з'явився перший динозавр. Експерти знаходять скам'янілі кістки диноцефалів в багатьох місцях світу. Вони виділяються своїми великим розміром і важкою вагою, і антеозавр не виняток.

Череп антеозавра був прикрашений великими виступами (горбками і шишками) над очима і довгим гребенем на верхній частині морди, який, на додаток до його збільшених ікл, робив його череп схожим на череп лютої істоти.

Проте через важку структури скелета раніше вважалося, що це досить повільна тварина, здатна в кращому випадку влаштовувати засідку своєї здобичі.

"Деякі вчені навіть припустили, що антеозавр був настільки важким, що міг жити лише у воді", — говорить доктор Жюльєн Бенуа з Інституту еволюційних досліджень Вітватерсрандского університету.

Ретельно реконструювавши череп антеозавра в цифровому вигляді за допомогою рентгенівських знімків і 3D-реконструкцій, група дослідників вивчила внутрішні структури черепа і виявила, що специфічні характеристики його мозку і органів рівноваги були розвинені таким чином, що він був дуже швидким.

"Проворні хижаки, такі як гепарди або велоцираптори, завжди мали досить спеціалізовану нервову систему і тонко налаштовані органи чуття, які дозволяли їм ефективно відстежувати і полювати на здобич. Ми хотіли з'ясувати, чи володів антеозавр подібними якостями", — зазначає Бенуа.

Команда виявила, що орган рівноваги у антеозавра (його внутрішнє вухо) був відносно більше, ніж у його найближчих родичів і інших сучасних хижаків. А це вказуює на те, що він був здатний рухатися набагато швидше, ніж його здобич і конкуренти.

Фахівці також виявили, що частина мозку, що відповідає за координацію рухів очей з головою, була винятково великою, що було б вирішальною рисою для забезпечення здатності тварини до стеження.

"Створюючи найбільш повну на сьогоднішній день реконструкцію черепа антеозавра, ми виявили, що в цілому його нервова система була оптимізована і спеціалізована саме для швидкого полювання", — підкреслює доктор Ешлі Крюгер з Музею природної історії в Стокгольмі, Швеція.

За словами Бенуа, незважаючи на те, що антеозавр жив за 200 мільйонів років до знаменитого динозавра Тираннозавра рекса, він безумовно не був примітивною істотою і являв собою не що інше, як могутню доісторичну машину для вбивств.