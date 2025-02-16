"Майже 10 років": пара перетворила покинутий громадський туалет на будинок мрії біля моря (фото)

Подружжя Тейлорів випадково натрапило на покинутий туалет і провело реконструкцію місця. Наразі новий відреставрований будинок коштує кругленьку суму для тих, хто захоче придбати нове сучасне помешкання.

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Мешканці Вельсу Елейн та Алан Тейлори втілили свою мрію про будинок біля берега моря, купивши покинутий громадський туалет. Однак на це подружжя витратило 10 років життя та сотні тисяч фунтів, повідомляє видання WalesOnline.

Журналісти пишуть, що пара випадково натрапила на це місце, і воно їм здалося ідеальним місцем для свого будинку. Протягом багатьох місяців Тейлори намагалися отримати дозвіл від місцевої влади на те, аби викупити та переобладнати це місце на помешкання мрії.

Згодом чиновники погодили продаж покинутого громадського туалету та продала цю нерухомість подружжю у 2015 році за 33 тис. фунтів (1,7 млн грн). Після придбання Елейн та Алан зрозуміли, що потрібно провести повну реконструкцію місця, аби створити тут будинок.

Будинок після реконструкції (фото: WalesOnline) Будинок після реконструкції (фото: WalesOnline)

"Ми хотіли змінити це місце і зрозуміли, що потрібно повністю підняти не тільки рівень підлоги, але й висоту стелі. Тому наші плани постійно змінювали через постійну появу інших обставин. Коли ми обговорювали всі питання з проєктувальниками, вони сказали, що якщо ми не зможемо зберегти особливості будівлі, то вони хочуть, щоб це була абсолютно нова будівля, яка виглядає досить сучасно", — згадує Елейн.

Жінка додає, що їм доводилося зіткнутися з низкою різних проблем — від комунікацій до електроживлення, від проблем з підтримкою від пересічних мешканців, які спочатку не дуже добре відгукувалися про будівництво. Однак після 10 років кропіткої роботи, Алану й Елейн вдалося завершити роботу, тоді як місцеві поступово змінили свою думку про задум подружжя Тейлорів.

Однак згодом пара зрозуміла: будинок буде стояти пусткою понад 8 місяців, і вони там буватимуть лише кілька тижнів на рік. Тому подружжя вирішило спочатку здавати в оренду це місце для інших мешканців.

Інтер'єр будинку після реконструкції (фото: WalesOnline) Інтер'єр будинку після реконструкції (фото: WalesOnline)

"Це була справжня історія любові та довга подорож. Але я вважаю, що зараз дуже важливо, щоб люди знаходили ось такі місцини та перетворювали їх на щось чудове, щоб знову вдихнути в них нове життя. Ми з чоловіком продовжуємо жартувати, що все могло полетіти під три чорти. Але ми хотіли довести це до кінця наш задум, хоча маю зізнатися — ми кілька разів справді думали про те, щоб все покинути. Однак не здалися та довели справу до логічного завершення", — зізнається Елейн.

Алан теж говорить, що було непросто спочатку погодитися на таке рішення, однак після свого виходу на пенсію він переконаний, що вони зробити щось дійсно "неймовірне", що завжди буде приваблювати майбутніх мешканців.

Журналісти пишуть, що наразі агенти нерухомості оцінюють новий відреставрований будинок між 260 та 350 тис. фунтів (13,2 та 17,8 млн грн відповідно) у випадку покупки на виплат. Якщо знайдеться покупець, який захоче відразу придбати нове помешкання, то його вартість виросте до 477 тис. фунтів (24,3 млн грн).

Раніше стало відомо, як вікторіанський туалет у Шотландії несподівано став інтернет-сенсацією. Вікторіанський туалет став хітом Tripadvisor і навіть має власну книгу відвідувачів.

Згодом повідомлялося, що міська влада продає громадський туалет, який можна переобладнати на житловий будинок. Влада Корнуолла, яка володіє громадським туалетом, вирішила продати його на аукціоні. Орієнтовна ціна лота становитиме від 10 тис. фунтів(близько 522 тис. грн).