"Ушло почти 10 лет": пара превратила заброшенный общественный туалет в дом мечты у моря (фото)

Супруги Тейлор случайно наткнулись на заброшенный туалет и провели реконструкцию места. Сейчас новый отреставрированный дом стоит кругленькую сумму для тех, кто захочет приобрести новое современное жилье.

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Жители Уэльса Элейн и Алан Тейлоры воплотили свою мечту о доме у берега моря, купив заброшенный общественный туалет. Однако на это супруги потратили 10 лет жизни и сотни тысяч фунтов, сообщает издание WalesOnline.

Журналисты пишут, что пара случайно наткнулась на это место, и оно им показалось идеальным местом для своего дома. В течение многих месяцев Тейлоры пытались получить разрешение от местных властей на то, чтобы выкупить и переоборудовать это место в дом мечты.

Впоследствии чиновники согласовали продажу заброшенного общественного туалета и продала эту недвижимость супругам в 2015 году за 33 тыс. фунтов (1,7 млн грн). После приобретения Элейн и Алан поняли, что нужно провести полную реконструкцию места, чтобы создать здесь дом.

Дом после реконструкции (фото: WalesOnline) Дом после реконструкции (фото: WalesOnline)

"Мы хотели изменить это место и поняли, что нужно полностью поднять не только уровень пола, но и высоту потолка. Поэтому наши планы постоянно меняли из-за постоянного появления других обстоятельств. Когда мы обсуждали все вопросы с проектировщиками, они сказали, что если мы не сможем сохранить особенности здания, то они хотят, чтобы это было совершенно новое здание, которое выглядит достаточно современно", — вспоминает Элейн.

Женщина добавляет, что им приходилось столкнуться с рядом различных проблем — от коммуникаций до электропитания, от проблем с поддержкой от рядовых жителей, которые поначалу не очень хорошо отзывались о строительстве. Однако после 10 лет кропотливой работы, Алану и Элейн удалось завершить работу, тогда как местные постепенно изменили свое мнение о замысле супругов Тейлор.

Однако впоследствии пара поняла: дом будет стоять пустым более 8 месяцев, и они там будут бывать лишь несколько недель в году. Поэтому супруги решили сначала сдавать в аренду это место для других жителей.

Интерьер дома после реконструкции (фото: WalesOnline) Интерьер дома после реконструкции (фото: WalesOnline)

"Это была настоящая история любви и долгое путешествие. Но я считаю, что сейчас очень важно, чтобы люди находили вот такие места и превращали их в нечто прекрасное, чтобы снова вдохнуть в них новую жизнь. Мы с мужем продолжаем шутить, что все могло полететь к чертям собачьим. Но мы хотели довести до конца наш замысел, хотя должна признаться — мы несколько раз действительно думали о том, чтобы все бросить. Однако не сдались и довели дело до логического завершения", — признается Элейн.

Алан тоже говорит, что было непросто сначала согласиться на такое решение, однако после своего выхода на пенсию он убежден, что они сделать что-то действительно "невероятное", что всегда будет привлекать будущих постояльцев.

Журналисты пишут, что сейчас агенты недвижимости оценивают новый отреставрированный дом от 350 тыс. фунтов (7,8 млн грн соответственно) в случае покупки в рассрочку. Если найдется покупатель, который захочет сразу приобрести новое жилье, то его стоимость вырастет до 477 тыс. фунтов (24,3 млн грн).

Ранее стало известно, как викторианский туалет в Шотландии неожиданно стал интернет-сенсацией. Викторианский туалет стал хитом Tripadvisor и даже имеет собственную книгу посетителей.

Впоследствии сообщалось, что городские власти продают общественный туалет, который можно переоборудовать в жилой дом. Власти Корнуолла, которые владеют общественным туалетом, решили продать его на аукционе. Ориентировочная цена лота составит от 10 тыс. фунтов (около 522 тыс. грн).