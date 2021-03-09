В Южной Корее не нашли связи между вакциной Oxford-AstraZeneca и летальными случаями

Эксперты проанализировали восемь смертей среди привитых британской вакциной.

Представители здравоохранения Южной Кореи пришли к выводу, что нет никакой причинно-следственной связи между вакциной от коронавируса Oxford-AstraZeneca и недавними смертями среди привитых. Об этом сообщает Forbes.

Южнокорейские власти начали исследования прививки после того, как было зарегистрировано восемь смертей среди недавно вакцинированных людей.

Глава Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Чон Ын Кён заявил на брифинге во вторник, что агентство "пришло к предварительному выводу, что невозможно установить какую-либо связь между неблагоприятной реакцией на вакцину и смертью".

По словам официальных лиц, все восемь умерших пациентов находились в учреждениях долгосрочного ухода и имели хронические заболевания. Также ни у одного из умерших не было аллергической реакции на вакцину.

Также южнокорейские чиновники подчеркнули, что во время клинических испытаний вакцина была тщательно протестирована. В Южной Корее добавили, что будут продолжать исследовать любые зарегистрированные случаи смерти.

Внедрение вакцины Oxford-AstraZeneca столкнулось с рядом трудностей. Несмотря на то, что клинические исследования показали, что прививка безопасна, хорошо переносится и способна предотвращать заражение, методологические вопросы остались без ответа. Например, в исследовании были опробованы два метода дозирования вакцины (одна и две дозы прививки), один из которых выглядел многообещающим, но тестирование было небольшим и не имело демографического разнообразия.

Отсутствие пожилых испытуемых в исследовании вакцины также привело к тому, что многие регулирующие органы отказались от одобрения препарата для этих групп, включая Южную Корею и всю Европу.

По мене поступления новых данных, многие регуляторы дают "зеленый свет" препарату и для пожилых людей в том числе. Но предшествующие колебания в рекомендациях серьезно подорвали доверие общественности к прививке. В большей части Европы вакцина Oxford-AstraZeneca остается мало популярной.