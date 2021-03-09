У Південній Кореї не знайшли зв'язку між вакциною Oxford-AstraZeneca і летальними випадками

Експерти проаналізували вісім смертей серед щеплених британської вакциною.

Представники охорони здоров'я Південної Кореї дійшли висновку, що немає жодного причинно-наслідкового зв'язку між вакциною від коронавірусу Oxford-AstraZeneca і нещодавніми смертями серед щеплених. Про це повідомляє Forbes.

Південнокорейська влада почала дослідження щеплення після того, як зареєстрували вісім смертей серед недавно вакцинованих людей.

Голова Корейського агентства з контролю і профілактиці захворювань (KDCA) Чон Ин Кен заявив на брифінгу у вівторок, що агентство "зробило попередній висновок, що неможливо встановити будь-який зв'язок між несприятливою реакцією на вакцину та смертю".

За словами офіційних осіб, всі вісім померлих пацієнтів перебували в установах довгострокового догляду та мали хронічні захворювання. Також у жодного з померлих не було алергічної реакції на вакцину.

Також південнокорейські чиновники наголосили, що під час клінічних випробувань вакцина була ретельно протестована. У Південній Кореї додали, що продовжуватимуть досліджувати будь-які зареєстровані випадки смерті.

Впровадження вакцини Oxford-AstraZeneca зіткнулося з низкою труднощів. Незважаючи на те, що клінічні дослідження показали, що щеплення безпечне, добре переноситься і здатне запобігати зараженню, методологічні питання залишилися без відповіді. Наприклад, у дослідженні були випробувані два методу дозування вакцини (одна і дві дози щеплення), один з яких виглядав багатообіцяючим, але тестування було невеликим і не мало демографічного різноманіття.

Відсутність літніх випробуваних у дослідженні вакцини також призвело до того, що багато регулятивних органів відмовилися від схвалення препарату для цих груп, зокрема Південна Корея і вся Європа.

За надходження нових даних, багато регуляторів дають "зелене світло" препарату і для літніх людей зокрема. Але попередні коливання в рекомендаціях серйозно підірвали довіру громадськості до щеплення. У більшій частині Європи вакцина Oxford-AstraZeneca залишається мало популярною.