В Африке обнаружили древние христианские руины с библейскими надписями (фото)

Эти находки дают представление о самых ранних монашеских собраниях в Египте, которые проходили более 1500 лет назад.

В египетском оазисе Бахария ученые обнаружили ряд древних христианских руин, в том числе кельи монахов и остатки трех церквей с хорошо сохранившимися библейскими надписями, пишет Ancient Origins.

Несколько древних кирпичных и базальтовых зданий были найдены норвежской французской археологической миссией, работавшей в оазисе Бахария. На стенах многих зданий изображались коптские символы и надписи.

[ + – ] Недавно обнаруженные древние христианские руины в Египте. Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Древние христианские руины в Египте

Руководитель франко-норвежской археологической миссии Виктор Гика рассказал, что комплекс существовал с IV по VIII вв. н.э. и состоял из 6 секторов, содержащих:

19 высеченных в скале камер,

церковь,

2 высеченных в скале камер с религиозными писаниями на стенах,

столовая в церкви,

резиденция монахов и ряд комнат,

множество керамических изделий с греческими надписями,

одежду с греческими буквами.

[ + – ] Библейские надписи на стене одной из каменных камер. Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Надписи на стенах представляют собой религиозные тексты из греческой Библии, которые отражают характер монашеской жизни в этом регионе и относятся к монахам, пребывающим там с V века н.э.

Монашеская жизнь в Египте

Христианское монашество впервые возникло в Египте в начале IV века. Его организовал святой Антоний в 305 году н.э. После его смерти (356 или 357 г. н. э.), в Египте процветали два типа монашества – деревни или колонии отшельников и монастыри, в которых велась общинная жизнь.

[ + – ] Фрагмент глиняной посуды с греческой письменностью. Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Министерство по делам древностей заявило, что это открытие очень важно, поскольку оно раскрывает ранее неизвестную информацию о планировке ранних монастырских зданий и формировании первых монашеских общин в Египте.