В Африці виявили давні християнські руїни з біблійними написами (фото)

Ці знахідки дають уявлення про найраніші чернечі збори в Єгипті, які проходили понад 1500 років тому.

У єгипетському оазисі Бахарія вчені виявили ряд давніх християнських руїн, у тому числі келії ченців і залишки трьох церков з добре збереженими біблійними написами, пише Ancient Origins.

Кілька давніх цегляних і базальтових будівель були знайдені норвезькою французькою археологічною місією, яка працювала в оазисі Бахарія. На стінах багатьох будинків зображувалися коптські символи і написи.

[ + – ] Нещодавно виявлені стародавні християнські руїни в Єгипті. Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Стародавні християнські руїни в Єгипті

Керівник франко-норвезької археологічної місії Віктор Гіка розповів, що комплекс існував з IV по VIII ст. н.е. і складався з 6 секторів, що містять:

19 висічених у скелі камер,

церкву,

2 висічені в скелі камери з релігійними писаннями на стінах,

їдальню в церкві,

резиденцію ченців і ряд кімнат,

безліч керамічних виробів з грецькими написами,

одяг з грецькими буквами.

[ + – ] Біблійні написи на стіні однієї з кам'яних камер. Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Написами на стінах є релігійні тексти з грецької Біблії, які відображають характер чернечого життя в цьому регіоні і відносяться до монахів, які перебувають там з V століття н.е.

Чернече життя в Єгипті

Християнське чернецтво вперше виникло в Єгипті на початку IV століття. Його організував святий Антоній у 305 році н.е. Після його смерті (356 або 357 р. н.е..), у Єгипті процвітали два типи чернецтва — села, або колонії пустельників, і монастирі, у яких вирувало громадське життя.

[ + – ] Фрагмент глиняного посуду з грецькою писемністю. Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Міністерство у справах старожитностей заявило, що це відкриття дуже важливе, оскільки воно розкриває раніше невідому інформацію про планування ранніх монастирських будівель і формування перших монаших спільнот у Єгипті.