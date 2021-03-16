Посланцы чужих звезд. Солнечную систему могут посещать до 7 межзвездных объектов в год

Исследователи считают, что объекты, подобные 1I/Оумуамуа, являются частыми гостями в нашей звездной системе.

Ученые считают, что Солнечную систему могут посещать до семи межзвездных объектов каждый год. Об этом сообщает Forbes.

Ранее в 2017 году Солнечную систему посетил межзвездный объект 1I/Оумуамуа, а в 2019 году первая межзвездная комета 2I/Борисова. Ученым не удалось подробно изучить далеких странников, например, объект Оумуамуа был замечен уже на выходе из Солнечной системы.

Профессор из Гарварда Ави Лёб даже предположил, что Оумуамуа является частью инопланетной технологии, но большинство исследователей не поддерживают эту идею. Несмотря на то, что межзвездный объект вряд ли является передовой технологией инопланетян, он не становится менее интересным. Оумуамуа поставил под сомнение предположения астрономов о том, как будут выглядеть тела из другой звездной системы. Объект двигался слишком быстро, чтобы быть астероидом и даже ускорялся, при этом не оставляя хвоста, как делают ледяные кометы.

Поскольку такой визит оставил слишком много вопросов, ученые решили выяснить насколько часто через Солнечную систему проходят межзвездные объекты. Использовав данные спутника Gaia, команда ученых предположила, что семь быстродвижущихся объектов из иных звездных систем должны проходить на расстоянии в 1 астрономическую единицу (1 а.е. – расстояние от Земли до Солнца) каждый год.

Межзвездные кометы, такие как 2I/Борисова, могут наведываться в Солнечную систему один раз в десятилетие. За столетие в нашей звездной системе могут побывать три объекта из других галактик.

Ожидается, что обсерватория Веры Рубин поможет обнаруживать несколько межзвездных объектов в год. Если же получится обнаруживать подобных гостей намного раньше, чем был найден Оумуамуа, к таким объектам можно отправлять космические корабли.

"Мы предлагаем миссию по перехвату интересных межзвездных объектов. Если цель будет обнаружена заблаговременно, благодаря новым научным инструментам, ее можно будет перехватить в течение 20 лет", – говорится в статье по поиску техносигнатур, спонсируемой NASA.

Чтобы поймать быстро двигающиеся объекты, нужно запустить корабль, когда межзвездный гость обогнет Солнце. Следовательно, астрономам необходимо обнаружить объект при входе в Солнечную систему.

Компания Ultra Safe Nuclear Corporation уже занялась разработкой миссий по возврату образцов межзвездных объектов. Идея получила грант от NASA Фазы 1 в рамках проекта Innovative Advanced Concepts. Компания предлагает использовать космический корабль с плутониевым двигателем, чтобы догнать межзвездный объект, собрать образцы и вернуться на Землю в течение десятилетия.

Такая миссия может радикально изменить наше представление о Вселенной. Ученые считают, что миссия по перехвату межзвездного объекта может дать результаты, аналогичные межзвездным путешествиям до которых еще многие столетия.