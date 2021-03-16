Посланці чужих зірок. Сонячну систему можуть відвідувати до 7 міжзоряних об'єктів на рік

Дослідники вважають, що об'єкти, подібні до 1I/Оумуамуа, є частими гостями в нашій зоряній системі.

Учені вважають, що Сонячну систему можуть відвідувати до семи міжзоряних об'єктів щороку. Про це повідомляє Forbes.

Раніше у 2017 році Сонячну систему відвідав міжзоряний об'єкт 1I/Оумуамуа, а у 2019 році перша міжзоряна комета 2I/Борисова. Ученим не вдалося детально вивчити далеких мандрівників, наприклад, об'єкт Оумуамуа був помічений уже на виході із Сонячної системи.

Професор з Гарварда Аві Леб навіть припустив, що Оумуамуа є частиною інопланетної технології, але більшість дослідників не підтримують цю ідею. Незважаючи на те, що міжзоряний об'єкт навряд чи є передовою технологією інопланетян, він не стає менш цікавим. Оумуамуа поставив під сумнів припущення астрономів про те, як будуть виглядати тіла з іншої зоряної системи. Об'єкт рухався занадто швидко, щоб бути астероїдом і навіть прискорювався, при цьому не залишаючи хвоста, як роблять крижані комети.

Оскільки такий візит залишив занадто багато запитань, учені вирішили з'ясувати, наскільки часто через Сонячну систему проходять міжзоряні об'єкти. Використавши дані супутника Gaia, команда вчених припустила, що сім об'єктів, що рухаються з інших зоряних систем повинні проходити на відстані в 1 астрономічну одиницю (1 а.о. — відстань від Землі до Сонця) щороку.

Міжзоряні комети, такі як 2I/Борисова, можуть навідуватися в Сонячну систему один раз на десятиліття. За століття в нашій зоряній системі можуть побувати три об'єкти з інших галактик.

Очікується, що обсерваторія Віри Рубін допоможе виявляти кілька міжзоряних об'єктів на рік. Якщо ж вийде виявляти подібних гостей набагато раніше, ніж був знайдений Оумуамуа, до таких об'єктів можна відправляти космічні кораблі.

"Ми пропонуємо місію з перехоплення цікавих міжзоряних об'єктів. Якщо мета буде виявлена завчасно завдяки новим науковим інструментам, її можна буде перехопити протягом 20 років", — йдеться в статті з пошуку техносигнатур, що спонсорується NASA.

Щоб зловити об'єкти, що швидко рухаються, потрібно запустити корабель, коли міжзоряний гість обігне Сонце. Отже, астрономам необхідно виявити об'єкт при вході в Сонячну систему.

Компанія Ultra Safe Nuclear Corporation уже зайнялася розробкою місій з повернення зразків міжзоряних об'єктів. Ідея отримала грант від NASA Фази 1 у рамках проекту Innovative Advanced Concepts. Компанія пропонує використовувати космічний корабель з плутонієвим двигуном, щоб наздогнати міжзоряний об'єкт, зібрати зразки і повернутися на Землю протягом десятиліття.

Така місія може радикально змінити наше уявлення про Всесвіт. Учені вважають, що місія з перехоплення міжзоряного об'єкта може дати результати, аналогічні міжзоряним подорожам, до яких ще багато століть.