Ученые считают, что на спутнике Юпитера может существовать жизнь

С помощью новой мисси "JUICE" эксперты надеются подтвердить свои догадки насчет внеземных форм жизни Европы.

Существует ли жизнь вдали от Земли, остается одной из самых больших загадок для ученых. Однако эксперты полагают, что инопланетные формы все же могут обитать в других частях Солнечной системы, пишет Express.

По мнению ученых, именно спутник Юпитера Европа может быть возможным домом для определенной формы жизни, и несколько запланированных миссий на ледяной спутник вскоре смогут подтвердить их предположения.

Под ледяным покровом Европы находится огромное количество воды, для которой, несмотря на минусовую температуру, характерен процесс приливного разогрева.

Приливный разогрев — это место, где гравитационное притяжение планеты к спутникам, в данном случае Юпитера, растягивает их внутреннюю часть, заставляя газового гиганта достаточно нагреваться, чтобы удерживать в таком состоянии воду.

Фото: Express

Как считает, профессор Йоахим Заур, планетолог из Кельнского университета, Европа — один из лучших кандидатов на жизнь, так как жидкая вода непосредственно контактирует с силикатной мантией. Значит, существует вероятность вымывания минералов из коры в океан, и чем они богаче химическими соединениями, тем лучше для эволюции жизни.

Профессор Заир является координатором проекта "Exo-Oceans". Исследовательская группа ищет водоемы на других небесных телах. "Exo-Oceans" помогает запустить миссию Европейского космического агентства (ESA) Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), которая должна стартовать в следующем году и прибыть на Европу к 2029 году. Однако "JUICE" также будет исследовать и некоторые другие спутники Юпитера, такие как Каллисто и Ганимед.

Европа, по мнению исследователей, является лучим вариантом для поиска жизни. Доктор Лоренц Рот, планетарный астроном и физик из Королевского технологического института в Стокгольме, участвовал в проекте AuroraMHD, который изучал уровень радиации на спутниках.

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Поскольку Европа непрерывно подвергается облучению Юпитера, она испускает постоянное полярное сияние, которое можно увидеть на ультрафиолетовых снимках, полученных с телескопа Hubble.

AuroraMHD также подтвердил наличие водяных шлейфов, исходящих от поверхности Европы, и то, как они взаимодействуют с атмосферой. По словам доктора Рота, "JUICE" поможет узнать намного больше.

Во всех аспектах, включая размер, большие спутники Юпитера напоминают планеты. Они похожи на Меркурий, а некоторые даже больше его, также у них есть магнитное поле, атмосфера, океаны и т.д.

"Считается, что для поддержания жизни океаны должны соприкасаться со скалами на дне, чтобы у жизни был источник "пищи", и в настоящее время, только Европа соответствует этому условию. Как только "JUICE" окажется на орбите, мы сможем получить намного больше информации", — заключил доктор Рот.