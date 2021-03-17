Учені вважають, що на супутнику Юпітера може існувати життя

За допомогою нової місії "JUICE" експерти сподіваються підтвердити свої припущення щодо позаземних форм життя Європи.

Чи існує життя вдалині від Землі, залишається однією з найбільших загадок для вчених. Однак експерти вважають, що інопланетні форми все ж можуть мешкати в інших частинах Сонячної системи, пише Express.

На думку вчених, саме супутник Юпітера Європа може бути можливим домом для певної форми життя, і кілька запланованих місій на крижаний супутник незабаром зможуть підтвердити це припущення.

Під крижаним покривом Європи величезна кількість води, для якої, незважаючи на мінусову температуру, характерний процес приливного розігріву.

Приливний розігрів — це місце, де гравітаційне тяжіння планети до супутників, у цьому випадку Юпітера, розтягує їхню внутрішню частину, змушуючи газового гіганта досить нагріватися, щоб утримувати в такому стані воду.

Фото: Express

Як вважає, професор Йоахім Заур, планетолог з Кельнського університету, Європа — один з кращих кандидатів на життя, оскільки рідка вода безпосередньо контактує з силікатною мантією. Значить, існує ймовірність вимивання мінералів з кори в океан, і чим вони є багатшими хімічними сполуками, тим краще для еволюції життя.

Професор Заур є координатором проекту "Exo-Oceans". Дослідницька група шукає водойми на інших небесних тілах. "Exo-Oceans" допомагає запустити місію Європейського космічного агентства (ESA) Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), яка повинна стартувати в наступному році і прибути в Європу до 2029 року. Однак "JUICE" також буде досліджувати і деякі інші супутники Юпітера, такі як Каллісто і Ганімед.

Європа, на думку дослідників, є найкращим варіантом для пошуку життя. Доктор Лоренц Рот, планетарний астроном і фізик з Королівського технологічного інституту в Стокгольмі, брав участь у проекті AuroraMHD, який вивчав рівень радіації на супутниках.

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Оскільки Європа безперервно піддається опроміненню Юпітера, вона випускає постійне полярне сяйво, яке можна побачити на ультрафіолетових знімках, отриманих з телескопа Hubble.

AuroraMHD також підтвердив наявність водяних шлейфів, що виходять від поверхні Європи, і те, як вони взаємодіють з атмосферою. За словами доктора Рота, "JUICE" допоможе дізнатися набагато більше.

У всіх аспектах, включаючи розмір, великі супутники Юпітера нагадують планети. Вони схожі на Меркурій, а деякі навіть більші за нього, також у них є магнітне поле, атмосфера, океани тощо.

"Вважається, що для підтримки життя океани повинні стикатися зі скелями на дні, щоб у житті було джерело "їжі", і наразі тільки Європа відповідає цій умові. Як тільки" JUICE "опиниться на орбіті, ми зможемо отримати набагато більше інформації", — резюмував доктор Рот.