В Турции обнаружили орудия труда возрастом 13 тыс. лет (фото)

Эксперты считают, что их использовали в качестве ножей и скребков еще во времена ледникового периода.

Каменные обломки были найдены в пещере Черноморской провинции, в одном из старейших торговых портовых городов Анатолийского региона, пишет Anadolu.

Академики с кафедры археологии Черноморского технического университета, специализирующиеся на ранней истории и археологии Ближнего Востока, начали в 2018 году проект поверхностных исследований в нескольких регионах Трабзона. Тогда они и обнаружили находку в пещере в области Коскарли Дузкойского района. Это были 103 каменных орудия разного размера.

Фото: Gazi Nogay - Anadolu Ajansı

При первом осмотре специалисты установили, что каменные обломки, возраст которых предположительно составляет 13 тыс. лет, использовались людьми, живущими в этом районе, в качестве ножей и скребков. Предварительный анализ показал, что они применялись в конце ледникового периода.

"Мы нашли первые свидетельства о каменных орудиях труда, сделанных человеком в этой пещере. Таким образом, мы задокументировали самых старых жителей региона Трабзон", - сказала академик Хуля Калискан Акгуль.

Фото: Daily Sabah

Акгуль подчеркнула, что орудие было сделано из обсидиана и кремневого камня, происхождение которых относится к Каппадокии и регионам Кавказа.

"Эта пещера нас очень взволновала. Потому что в ней есть группа находок, которые внесут большой вклад не только в историю Трабзона, но и в анатолийскую археологию", - добавила Акгуль.

Отметив, что проект поверхностных исследований будет завершен в 2023 году, Акгуль сказала, что к этому времени команда посетит и остальные районы Трабзона. Она считает, что у них есть возможность найти различные каменные орудия и в других пещерах.