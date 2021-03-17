У Туреччині виявили знаряддя праці віком 13 тис. років (фото)

Експерти вважають, що їх використовували в ролі ножів і скребків ще за часів льодовикового періоду.

Кам'яні уламки були знайдені в печері Чорноморської провінції, в одному з найстаріших торгових портових міст Анатолійського регіону, пише Anadolu.

Академіки з кафедри археології Чорноморського технічного університету, які спеціалізуються на ранній історії та археології Близького Сходу, почали у 2018 році проект поверхневих досліджень у декількох регіонах Трабзона. Тоді вони і виявили знахідку в печері в області Коскарлі Дузкойського району. Це були 103 кам'яних знаряддя різного розміру.

Фото: Gazi Nogay - Anadolu Ajansı

При першому огляді фахівці встановили, що кам'яні уламки, вік яких приблизно становить 13 тис. років, використовувалися людьми, котрі живуть у цьому районі, як ножі і скребки. Попередній аналіз показав, що вони застосовувалися в кінці льодовикового періоду.

"Ми знайшли перші свідчення про кам'яні знаряддя праці, зроблені людиною в цій печері. Таким чином ми задокументували найстаріших жителів регіону Трабзон", — сказала академік Хуля Каліскан Акгуль.

Фото: Daily Sabah

Акгуль підкреслила, що знаряддя було зроблено з обсидіану і крем'яного каменю, походження яких відноситься до Каппадокії і регіонів Кавказу.

"Ця печера нас дуже схвилювала. Тому що в ній є група знахідок, які зроблять великий внесок не тільки в історію Трабзона, а й в анатолійську археологію", — додала Акгуль.

Зазначивши, що проект поверхневих досліджень буде завершено у 2023 році, Акгуль сказала, що до цього часу команда відвідає й інші райони Трабзона. Вона вважає, що в них є можливість знайти різні кам'яні знаряддя і в інших печерах.