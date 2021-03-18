Более 320 тысяч долларов в месяц: эксперты выяснили, сколько будет стоить проживание на Луне

Эксперты Money, кредитного брокера по потребительским кредитным продуктам, выпустили первый в истории лунный ипотечный справочник

На фоне слухов о колонизации Марса и Луны, эксперты Money, кредитного брокера по потребительским кредитным продуктам, выпустили первый в истории справочник по лунной недвижимости и предположили, сколько будет стоить проживание на спутнике Земли.

Строительство первого дома на Луне будет стоить около 40 миллионов долларов. Возведение прочих строений обойдется дешевле, так как материалы уже будут находится на спутнике.

Команда использовала различные факторы для расчета стоимости дома на Луне, в частности, необходимое для строительства дома сырье, специальные материалы для создания атмосферы, строителей и среднюю стоимость транспортировки материалов на Луну. Данные о стоимости перевозок были получены от SpaceX.

[ + – ] Справочник по лунной недвижимости

Также жителям луны понадобятся теплицы и солнечные батареи. А дома должны быть оснащены герметичной кислородной капсулой, являющуюся частью входа, промышленными кондиционерами и обогревателями, иметь защиту от метеоритов, органические источники энергии и быть полностью изолированными и автономными.

[ + – ] Предполагаемый облик лунного дома

[ + – ] План лунного дома

В справочнике утверждается, что самым популярным местом на Луне станет Море Дождей, этот регион расположен на северо-западной части спутника и с него открывается изумительный вид на Землю.

[ + – ] Море Дождей на Луне

Море Дождей было образовано в результате затопления лавой большого ударного кратера, сформировавшегося в результате падения крупного метеорита или ядра кометы в раннеимбрийский период (примерно 3,85 млрд лет назад). По мере наполнения лавой дно кратера сглаживалось, и образовалась относительно ровная поверхность площадью 829 тыс. км². Так что строится там будет весьма удобно.

Но стоимость проживания на Луне будет весьма высокой – около 325 067 долларов в месяц. Эксперты также советуют потенциальным жителям Луны ожидать, что средняя наценка на недвижимость составит 27,61 процента, когда земляне станут массово переселяться на спутник.

[ + – ] Лунные поселенцы/Все фото: Money

Также эксперты предупреждают, что самым эффективным способом выработки электроэнергии на Луне остается компактный ядерный реактор стоимостью в миллиард долларов, а воду, скорей всего, придется получать, перерабатывая и очищая жидкие отходы.

Миссия NASA Artemis должна стартовать в 2024 году и отправить на Луну команду, которая будет исследовать лунную поверхность в надежде построить стабильную среду обитания. И хотя американское космическое агентство сосредоточено только на отправке астронавтов, другие компании смотрят дальше в будущее, когда люди будут колонизировать естественный спутник.

"Поскольку Земля становится все более населенной, а космические технологии развиваются, скоро лунная жизнь станет новой нормой", — говорится в исследовании.