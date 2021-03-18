Понад 320 тисяч доларів на місяць: експерти з'ясували, скільки буде коштувати проживання на Місяці

Експерти Money, кредитного брокера за споживчими кредитними продуктами, випустили перший в історії місячний іпотечний довідник

На фоні чуток про колонізацію Марса і Місяця, експерти Money, кредитного брокера за споживчими кредитними продуктами, випустили перший в історії довідник щодо місячної нерухомості і припустили, скільки буде коштувати проживання на супутнику Землі.

Будівництво першого будинку на Місяці буде коштувати близько 40 мільйонів доларів. Зведення інших будівель обійдеться дешевше, оскільки матеріали вже будуть із супутника.

Команда використовувала різні фактори для розрахунку вартості будинку на Місяці, зокрема, необхідну для будівництва будинку сировину, спеціальні матеріали для створення атмосфери, будівельників і середню вартість транспортування матеріалів на Місяць. Дані про вартість перевезень були отримані від SpaceX.

[ + – ] Довідник щодо місячної нерухомості

Також жителям місяця знадобляться теплиці і сонячні батареї. А будинки повинні бути оснащені герметичною кисневою капсулою, яка є частиною входу, промисловими кондиціонерами і обігрівачами, мати захист від метеоритів, органічні джерела енергії і бути повністю ізольованими та автономними.

[ + – ] Передбачуваний вигляд місячного будинку

[ + – ] План місячного будинку

У довіднику стверджується, що найпопулярнішим місцем на Місяці стане Море Дощів, цей регіон розташований на північно-західній частині супутника і з нього відкривається чудовий вид на Землю.

[ + – ] Море Дощів на Місяці

Море Дощів було утворене в результаті затоплення лавою великого ударного кратера, який сформувався в результаті падіння великого метеорита або ядра комети в ранньоімбрійський період (приблизно 3,85 млрд років тому). У міру наповнення лавою дно кратера згладжувалося, і утворилася відносно рівна поверхня площею 829 тис. км². Тому будувати там буде дуже зручно.

Але вартість проживання на Місяці буде досить високою — близько 325 067 доларів на місяць. Експерти також радять потенційним жителям Місяця очікувати, що середня націнка на нерухомість буде 27,61 відсотків, коли земляни стануть масово переселятися на супутник.

[ + – ] Місячні поселенці/Всі фото: Money

Також експерти попереджають, що найефективнішим способом вироблення електроенергії на Місяці залишається компактний ядерний реактор вартістю мільярд доларів, а воду, скоріше всього, доведеться отримувати, переробляючи й очищаючи рідкі відходи.

Місія NASA Artemis повинна стартувати у 2024 році і відправити на Місяць команду, яка буде досліджувати місячну поверхню в надії побудувати стабільне середовище проживання. І хоча американське космічне агентство зосереджене тільки на відправленні астронавтів, інші компанії дивляться далі в майбутнє, коли люди будуть колонізувати природний супутник.

"Оскільки Земля стає все більш населеною, а космічні технології розвиваються, скоро місячне життя стане новою нормою", — йдеться в дослідженні.