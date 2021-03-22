К лету 2021 года биткоин достигнет $100 тыс. — прогноз

А дойдя до отметки в $300 тыс., криптовалютный "пузырь", скорее всего, лопнет.

Эксперт полагает, что так называемый "бычий рынок" в состоянии поднять биткоин на весьма высокий уровень. Cоучредитель и бывший генеральный директор криптобиржи BTCC Бобби Ли заявил, что данная криптовалюта имеет все шансы для того, чтобы достичь отметки в $300 тыс.

В интервью CNBC господин Ли сказал, что $50-$60 тыс. за биткоин — это не предел. Условия рынка столь благоприятны (именно в таком случае рынок и принято называть "бычьим"), что криптовалюта может взлететь до $300 тыс. Но без последствий не обойдется. Ли полагает, что вскоре после достижения этой отметки «пузырь» лопнет и криптовалютные котировки начнут стабильно снижаться. При чем снижение будет наблюдаться в течение нескольких лет.

Более того, эксперт спрогнозировал рост до $100 тыс. к лету 2021 года. "Циклы "бычьего рынка" биткоинов происходят каждые четыре года, и сегодня мы наблюдаем за развитием довольно большого цикла. Я считаю, что уже летом биткоин вырастет до $100 тыс.", — прокомментировал эксперт.

Напомним, что ранее гендиректор Kraken Джесси Пауэлл прогнозировал, что в ближайшие 10 лет стоимость биткоина вырастет до $1 млн, потому что диджитал-валюту все чаще воспринимают как актив, помогающий сохранять накопления и обезопасить их от разного рода рисков. Пауэлл полагает, что в будущем человечество откажется от традиционных валют и перейдет полностью на биткоины.

Напомним: ранее стало известно, что некий пользователь соцсети Twitter потерял более $500 тысяч, поведясь на фейковый аккаунт Илона Маска.