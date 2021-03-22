До літа 2021 року біткоїн сягне $100 тис. — прогноз

А дійшовши до позначки $300 тис., криптовалютний "міхур", швидше за все, лопне.

Експерт вважає, що так званий "бичачий ринок" може підняти біткоїн на вельми високий рівень. Співзасновник і колишній генеральний директор криптобіржі BTCC Боббі Лі заявив, що ця криптовалюта має всі шанси для того, щоб досягти позначки $300 тис.

В інтерв'ю CNBC пан Лі сказав, що $50-$60 тис. за біткоїн — це не межа. Умови ринку настільки сприятливі (саме в такому випадку ринок і заведено називати "бичачим"), що криптовалюта може злетіти до $300 тис. Але без наслідків не обійдеться. Лі вважає, що незабаром після досягнення цієї позначки «бульбашка» лопне і криптовалютні котирування почнуть стабільно знижуватися. При чому зниження спостерігатиметься протягом декількох років.

Більш того, експерт спрогнозував зростання до $100 тис. до літа 2021 року. "Цикли "бичачого ринку" біткоїну відбуваються кожні чотири роки, і сьогодні ми спостерігаємо за розвитком досить великий цикл. Я вважаю, що вже влітку біткоїн виросте до $100 тис.", — прокоментував експерт.

Нагадаємо, що раніше гендиректор Kraken Джессі Пауелл прогнозував, що в найближчі 10 років вартість біткоїну виросте до $1 млн, тому що діджитал-валюту все частіше сприймають як актив, який допомагає зберігати накопичення та убезпечити їх від різного роду ризиків. Пауелл вважає, що в майбутньому людство відмовиться від традиційних валют і перейде повністю на біткоїни.

Нагадаємо: раніше стало відомо, що якийсь користувач соцмережі Twitter втратив більше $500 тисяч, повівши на фейковий аккаунт Ілона Маска.