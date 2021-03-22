Супербактерии научились использовать микропластик для размножения и обмена генами, – ученые

Исследователи считают это серьезной угрозой для общественного здравоохранения.

Новое исследование показывает, что микропластик в воде увеличивает угрозу со стороны супербактерий, которые устойчивы к антибиотикам. Об этом сообщает New Atlas.

Частицы микропластика были обнаружены по всему миру – от снега в Арктике до морского льда Антарктики, а также на дне Марианской впадины.

По словам ученых, микропластик "путешествует" вверх по пищевой цепочке от насекомых и планктона до птиц, рыб, тюленей, черепах и людей. Точный ущерб, который он может нанести, подавая в тела человека или животных, все еще до конца неизвестен.

Теперь же новое исследование обнаружило еще одну потенциальную проблему, связанную с микропластиком. Частицы микропластика в городских очистных сооружениях, кажется, являются идеальными "торговыми площадками" для супербактерий, где они могут размножаться и обмениваться генами устойчивыми к лекарствам.

"Ряд недавних исследований был посвящен негативному влиянию, которое миллионы тонн микропластика в год оказывают на нашу пресную воду и океаническую среду. Но до сих пор роль микропластика в процессах очистки сточных вод оставалась неисследованной. Эти очистные сооружения могут быть горячими точками, где сходятся различные химические вещества, устойчивые к антибиотикам бактерии и патогены. Наше исследование показывает, что микропластики могут служить их носителями, создавая неизбежный риск для водной биоты и здоровья человека, если они могут обходить процесс очистки воды", – говорит автор исследования Мэнъян Ли.

По словам исследователей, корень проблемы в том, что эти микропластики обеспечивают относительно большую поверхность, за которую супербактерии могут цепляться. Когда они это делают, то могут образовывать липкие биопленки, который защищают и помогают делиться генами устойчивости к лекарствам.

[ + – ] Биопленки супербактерий, образующиеся поверх частиц микропластика. Фото: Dung Pham, Chen Wu, NJIT

Чтобы проверить это, исследователи собрали образцы с трех очистных сооружений в Нью-Джерси и добавили в них два типа микропластика – полиэтилен и полистирол. В другие образцы контрольной группы добавили песок. Затем ученые отследили, какие виды бактерий росли в каждом из образцов, а также их генетические изменения.

Восемь видов бактерий гораздо эффективнее цепляются за микропластик, чем за песок. Спустя всего три дня команда обнаружила, что три специфических гена, называемые sul1, sul2 и intl1 (отвечающие за устойчивость к антибиотикам), присутствовали в концентрациях до 30 выше в образцах микропластика, чем песка. Добавление дополнительных антибиотиков к образцам увеличило количество этих генов в 4,5 раза.

Предыдущие исследования показали, что биопленки, образующиеся вокруг микропластических частиц, помогают им легче поглощаться биологическими тканями. Теперь похоже, что они также вносят свой вклад в совсем другую проблему – наши лучшие лекарства со временем становятся менее эффективными.

Команда заявляется, что планируется продолжить изучение вопроса, в частности, проникают ли микропластик с супербактериями в окружающую среду. Для будут изучены процессы очистки сточных вод, такие как УФ и хлор, чтобы увидеть, защищают ли бактерии их биопленки. Возможно, человечеству придется найти новые способы удаления микропластика в процессе очистки воды.