Европа против Маска: союзников пугает доминирование SpaceX в сфере коммерческих космических запусков

Европейское космическое агентство не уверено, что сможет конкурировать с частной компанией дерзкого американца.

Европейское космическое агентство (ESA) намерено разработать конкурентоспособные системы для коммерческих запусков к 2030 году. Уже сегодня агентство начало работу в этом направлении, выделив $600 тыс. компаниям ArianeGroup, Avio и Rocket Factory Augsburg, которые будут эту задачу решать.

По словам директора по космическому транспорту в ESA Даниэля Нойеншвандера, планируется задействовать ракеты-носители Ariane 6 и Vega-C, передает arstechnica.com.

[ + – ] Верхняя ступень Ariane 6 на тестовом стенде Фото: DLR

Ariane 6 и меньшая Vega-C должны быть доработаны в течение 12–18 месяцев, а затем уже наступит стадия тестирования. Однако в ЕС обеспокоены тем, что обе модели не станут конкурентоспособными на рынке коммерческих запусков в обозримом будущем, и пока их разработка будет оплачиваться из карманов государств-членов Европейского Союза. Министры экономики Франции и Италии высказали мнение о том, что рынок запусков кардинально изменился с 2014 года, когда началось проектирование Ariane 6 и Vega-C. Как сообщает издание Le Figaro, чиновники считают, что способность этих ракет конкурировать на рынке коммерческих пусков с тех пор значительно ухудшилась и доработка тут не поможет.

Палки в колеса ставит SpaceX, считают в Европе, а именно многоразовая и относительно недорогая ракета Falcon 9. Именно благодаря этой ракете американцы смогли снизить цены за вывод на орбиту больших коммерческих спутников — именно для этой цели и создавалась Ariane 6. В то время как европейские аппараты Ariane когда-то играли доминирующую роль в запуске геостационарных спутников, они уступили значительную долю рынка с 2014 года.

[ + – ] Запуск ракеты Falcon 9 Фото: SpaceX

Falcon 9 также сумела затмить и Vega-C: американская ракета способна доставить на орбиту несколько аппаратов для различных заказчиков в один присест, что значительно экономит затрату на запуск. А вот Vega-C на такое не способна, т.к. имеет небольшую грузоподъемность, что не позволяет ей доставлять аппараты в больших количествах.

ЕС отстаёт от SpaceX и по другим ключевым параметрам. Например, SpaceX может доставлять астронавтов к МКС. В апреле французский астронавт Томас Песке полетит на МКС на корабле SpaceX Dragon в рамках миссии Crew-2, а не на европейском аппарате. Также у европейцев пока что нет программы типа Starlink, в рамках которой SpaceX довольно экономно выводит сотни коммуникационных спутников в год на низкую околоземную орбиту.

[ + – ] Космодром Куру во французском департаменте Гвиана ( Фото: ESA

Из-за этого министры Франции и Италии призывают Европу дать достойный технологический и промышленный ответ на успехи SpaceX. Неясно, какую форму это примет, и как быстро ЕС сможет предпринять ответные меры. Более того, любая инициатива будет осложнена политикой. Программа Ariane возникла во Франции, а программа Vega — в Италии. Германия, у которой не было собственных ракет, имеет несколько специализирующихся на малых пусках компаний, включая Rocket Factory Augsburg, и страна может стремиться стимулировать частную конкуренцию у себя вместо вливаний в общеевропейские космические программы.

А буквально на днях стало известно, что правительство Великобритании намерено расширить применение спутникового интернета Starlink. В частности, чиновники хотят обеспечить широкополосным доступом около 100 тыс. домохозяйств, находящихся в удаленных регионах страны и в сельской местности. По этому поводу с топ-менеджментом SpaceX уже ведутся переговоры.

Ранее мы сообщали о том, что американские наземные провайдеры назвали спутниковый интернет Starlink "научным экспериментом" и пытаются лишить его частот, а также ставят под сомнение его способность обеспечить качественную и бесперебойную широкополосную связь.