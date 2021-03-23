Європа проти Маска: союзників лякає домінування SpaceX у сфері комерційних космічних запусків

Європейське космічне агентство не впевнене, що зможе конкурувати з приватною компанією зухвалого американця.

Європейське космічне агентство (ESA) має намір розробити конкурентоспроможні системи для комерційних запусків до 2030 року. Уже сьогодні агентство почало роботу в цьому напрямку, виділивши $ 600 тис. компаніям ArianeGroup, Avio і Rocket Factory Augsburg, які будуть цю задачу вирішувати.

За словами директора з космічного транспорту в ESA Даніеля Ноєншвандера, планується залучити ракети-носії Ariane 6 і Vega-C, передає arstechnica.com.

[ + – ] Верхній ступінь Ariane 6 на тестовому стенді Фото: DLR

Ariane 6 і менша Vega-C повинні бути доопрацьовані протягом 12-18 місяців, а потім уже настане стадія тестування. Однак в ЄС стурбовані тим, що обидві моделі не стануть конкурентоспроможними на ринку комерційних запусків у найближчому майбутньому, і поки їхня розробка буде оплачуватися з кишень держав-членів Європейського Союзу. Міністри економіки Франції та Італії висловили думку про те, що ринок запусків кардинально змінився з 2014 року, коли почалося проектування Ariane 6 і Vega-C. Як повідомляє видання Le Figaro, чиновники вважають, що здатність цих ракет конкурувати на ринку комерційних запусків з тих пір значно погіршилася і доопрацювання тут не допоможе.

Палиці в колеса ставить SpaceX, вважають у Європі, а саме багаторазова і відносно недорога ракета Falcon 9. Саме завдяки цій ракеті американці змогли знизити ціни за виведення на орбіту великих комерційних супутників — саме для цієї мети і створювалася Ariane 6. У той час як європейські апарати Ariane колись відігравали головну роль у запуску геостаціонарних супутників, вони поступилися значною часткою ринку з 2014 року.

[ + – ] Запуск ракети Falcon 9 Фото: SpaceX

Falcon 9 також зуміла затьмарити і Vega-C: американська ракета здатна доставити на орбіту кілька апаратів для різних замовників за одне приземлення, що значно економить витрату на запуск. А ось Vega-C на таке не здатна, тому що має невелику вантажопідйомність, що не дозволяє їй доставляти апарати у великих кількостях.

ЄС відстає від SpaceX і стосовно інших принципово важливих параметрів. Наприклад, SpaceX може доставляти астронавтів до МКС. У квітні французький астронавт Томас Песке полетить на МКС на кораблі SpaceX Dragon у рамках місії Crew-2, а не на європейському апараті. Також у європейців поки що немає програми типу Starlink, у рамках якої SpaceX досить економно виводить сотні комунікаційних супутників у рік на низьку навколоземну орбіту.

[ + – ] Космодром Куру у французькому департаменті Гвіана Фото: Apophis

Через це міністри Франції та Італії закликають Європу дати гідну технологічну і промислову відповідь на успіхи SpaceX. Незрозуміло, яку форму це прийме, і як швидко ЄС зможе вжити відповідних заходів. Більше того, будь-яка ініціатива буде ускладнена політикою. Програма Ariane виникла у Франції, а програма Vega — в Італії. Німеччина, у якої не було власних ракет, має кілька компаній, що спеціалізуються на малих пусках, включаючи Rocket Factory Augsburg, і країна може прагнути стимулювати приватну конкуренцію в себе замість вливань у загальноєвропейські космічні програми.

Раніше ми повідомляли про те, що американські наземні провайдери назвали супутниковий інтернет Starlink "науковим експериментом" і намагаються позбавити його частот, а також ставлять під сумнів його здатність забезпечити якісний і безперебійний широкосмуговий звʼязок.