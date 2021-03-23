Каким будет первый город на Марсе: архитекторы показали план марсианского мегаполиса (видео)

Город будет располагаться внутри скалы с крутым обрывом и сможет вместить 250 тыс. жителей.

Архитектурная студия ABIBOO показала свой план первого устойчивого города на Марсе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания планирует завершить строительство своего города на Марсе в 2100 году под название Ньюва (Nüwa), само же строительство стартует в 2054 году.

Город будет располагаться в районе одной из гор Темпе Менса и сможет вместить 250 тыс. жителей, дома которых будут расположены в скале с крутым обрывом. Такой район был выбран специально, потому что он обеспечивает защиту от радиации, а также имеет доступ к непрямому солнечному свету.

Архитектурное бюро планирует, что марсианский город будет состоять из так называемых "макро-зданий", расположенных внутри утеса и соединенных сетью лифтов. Система поездов и автобусов поможет людям добираться из одной части города в другую.

Помещения для предметов первой необходимости, таких как зерновые культуры, которые могут составлять до 50% рациона человека, будут расположены на самой высокой точке обрыва, известной как Меса. Место было выбрано из-за прямого доступа солнечного света.

В ABIBOO считают, что после короткого начального периода, когда Ньюва будет нуждаться в помощи с Земли, городу не понадобится много времени, чтобы стать самодостаточным.

Фермы для выращивания животных и насекомых будут расположены в Долине, недалеко от общественных городских районов, поскольку обоим видам нужна земная атмосфера. Сельскохозяйственные животные, такие как свиньи, курицы или рыба, также будут присутствовать на фермах, но в меньшем количестве, составляя небольшую часть человеческого рациона.

В больших павильонах у подножия утеса будут размещаться места, где горожане смогут проводить вместе время. Из этих областей будет открываться вид на остальную часть города и марсианские пейзажи.

Городская инфраструктура также будет включать в себя систему отправки людей обратно на Землю. Окна запуска будут открываться каждые 26 месяцев, билет в один конец будет стоить около 300 тыс. долларов.