Яким буде перше місто на Марсі: архітектори показали план марсіанського мегаполісу (відео)

Місто буде розташовуватися всередині скелі крутого урвища і зможе вмістити 250 тис. жителів.

Архітектурна студія ABIBOO показала свій план першого сталого міста на Марсі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Компанія планує завершити будівництво свого міста Ньюве (Nüwa) на Марсі у 2100 році, саме ж будівництво стартує в 2054 році.

Місто буде розташовуватися в районі однієї з гір Темпе Менса і зможе вмістити 250 тис. жителів, будинки яких будуть розташовані в скелі крутого урвища. Такий район був обраний спеціально, тому що він забезпечує захист від радіації, а також має доступ до непрямого сонячного світла.

Архітектурне бюро планує, що марсіанське місто буде складатися з так званих "макро-будівель", розташованих усередині скелі і зʼєднаних мережею ліфтів. Система поїздів і автобусів допоможе людям добиратися з однієї частини міста в іншу.

Приміщення для предметів першої необхідності, таких як зернові культури, які можуть становити до 50% раціону людини, будуть розташовані на найвищій точці обриву, відомої як Меса. Місце було вибрано через прямий доступ сонячного світла.

В ABIBOO вважають, що після короткого початкового періоду, коли Ньюве потребуватиме допомоги із Землі, місту не знадобиться багато часу, щоб стати самодостатнім.

Ферми для вирощування тварин та комах будуть розташовані в Долині, недалеко від громадських міських районів, оскільки обом видам потрібна земна атмосфера. Сільськогосподарські тварини, такі як свині, курки або риба, також будуть присутні на фермах, але в меншій кількості, складаючи невелику частину людського раціону.

У великих павільйонах біля підніжжя скелі будуть розміщуватися місця, де городяни зможуть проводити разом час. З цих областей буде відкриватися вид на іншу частину міста і марсіанські пейзажі.

Міська інфраструктура також буде включати в себе систему відправлення людей назад на Землю. Вікна запуску будуть відкриватися кожні 26 місяців, квиток в один кінець буде коштувати близько 300 тис. доларів.